Istanbul/Rijád - Turečtí policisté dnes ráno dokončili práci na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu, kde hledali možné stopy v případu zmizení novináře Džamála Chášakdžího. Informovaly o tom tiskové agentury. Saúdská Arábie, která čelí podezření, že je za únos či smrt žurnalisty kritického k tamní vládnoucí elitě odpovědná, umožnila policistům vstoupit na konzulát v pondělí. Kvůli případu vyvolávajícímu mezinárodní pozornost se dnes má sejít americký ministr zahraničí Mike Pompeo se saúdskaorabským králem Salmánem.

Chášakdží byl naposledy spatřen 2. října ve chvíli, kdy vstupoval do budovy konzulátu, aby si zařídil dokumenty potřebné ke svatbě. Rijád od té doby opakovaně popřel, že by měl s jeho zmizením cokoli společného, podrobnosti o novinářově osudu však neposkytl.

Podle svědka citovaného agenturou Reuters pracovala přibližně desítka tureckých policistů a forenzních expertů na místě více než devět hodin. Z konzulátu si odvezli mimo jiné vzorky půdy či železné dveře, uvedla Reuters.

Turecká média v pondělí spekulovala o tom, že policie má prověřovat možnost, že saúdskoarabské komando, které bylo na konzulátu 2. října, mohlo tělo mrtvého rozpustit v kyselině. Král Salmán nařídil prokuratuře vnitřní vyšetření případu.

Americký prezident Donald Trump po pondělním telefonátu s králem uvedl, že Salmán popírá, že ví, co se s Chášakdžím stalo. Trump nejprve pohrozil Rijádu přísným trestem za zabití novináře, jedním dechem však dodal, že nemá v úmyslu zastavit zbrojní dodávky Saúdské Arábii, neboť by to podle něho nejvíce poškodilo americké pracující.