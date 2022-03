Turecký státní zástupce navrhl zastavit proces kvůli vraždě novináře Chášukdžího

Istanbul - Turecký státní zástupce dnes navrhl zastavit proces kvůli vraždě saúdskoarabského opozičního novináře Džamála Chášukdžího a předat případ do Saúdské Arábie. Soudní řízení kvůli vraždě na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu v roce 2018 se koná bez účasti obžalovaných. Soud odročil jednání a uvedl, že vyčká na vyjádření ministerstva spravedlnosti, uvedla agentura Reuters. Možnost, že by soud pokračoval v Saúdské Arábii, hodnotí negativně nevládní organizace.

Z vraždy novináře Chášukdžího je v Turecku obžalováno 26 občanů Saudské Arábie, pro některé z nich turecká prokuratura žádá doživotní trest. Mezi obžalovanými jsou bývalí pracovníci istanbulského konzulátu a také dva spolupracovníci saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána. Ti podle turecké prokuratury dali k činu pokyny. Dalších 18 obžalovaných podle státního zastupitelství do Turecka přijelo, aby vraždu vykonalo.

V listopadu se turecké ministerstvo spravedlnosti obrátilo na saúdskoarabské úřady. Chtělo znát jména lidí odsouzených v království v souvislosti s Chášukdžího vraždou, aby jim nehrozil dvojí postih za stejný čin. Rijád v odpovědi navrhl, aby mu Turecko případ předalo. Slíbil, že tureckou obžalobu vyhodnotí. S návrhem souhlasí i turecký státní zástupce. Uvedl, že zatykače vydané tureckým soudem nemohou byt uplatněny a obžalovaní nemohu svědčit v Istanbulu, protože se jedná o občany cizí země. Turecko se neúspěšně snažilo o jejich vydání ze Saúdské Arábie. Podle obžaloby proto hrozí, že proces nebude možné dokončit.

Turecko se v posledních měsících snaží zlepšit vztahy s Rijádem. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval k normalizaci vztahů mezi oběma zeměmi a uvedl, že se chystá na návštěvu do Rijádu, která se ale zatím neuskutečnila. Minulý týden se v Pákistánu setkali turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu a šéf diplomacie Saúdské Arábie Fajsal bin Farhán Saúd. Shodli se na dalším posilování vazeb mezi Ankarou a Rijádem. Vztahy mezi oběma zeměmi narušila mimo jiné právě vražda opozičního novináře.

K zamítnutí návrhu státního zástupce vyzvala organizace na ochranu novinářů Reportéři bez hranic (RSF). Podle ní nelze očekávat, že by Rijád souvislosti Chášukdžího smrti objasnil. Podle šéfa turecké odnože organizace Amnesty International Tarika Beyhana by jeho předáním "Turecko vědomě a dobrovolně poslalo případ do země, kde bude ututlán". Dodal, že není přípustné krýt vraždu kvůli geopolitickým zájmům.

Za vraždu Chášukdžího bylo v Saúdské Arábii odsouzeno k smrti pět lidí a další tři lidi dostali tresty odnětí svobody. Následovně ale byly tresty smrti zmírněny na 20 let vězení a ostatní tresty byly sníženy. Soud se v Saúdské Arábii konal za zavřenými dveřmi a podle kritiků neodpovídal mezinárodním standardům.

Likvidace Chášukdžího, který si přišel na konzulát vyřídit osobní doklady, obrátilo pozornost světa na korunního prince Muhammada bin Salmána. Mnohé státy jsou toho názoru, že právě on dal k zabití nepohodlného kritika pokyn. Princ to ale odmítá.