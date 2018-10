Ilustrační foto - Vstup do budovy konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu.

Ilustrační foto - Vstup do budovy konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu. ČTK/AP/Petros Giannakouris

Ankara - Jeden ze Saúdských Arabů, kterého turecká policie podezřívá ze zapojení do zmizení saúdskoarabského opozičního novináře Džamála Chášukdžího, zemřel při dopravní nehodě v Rijádu. Informoval o tom dnes turecký deník Yeni Şafak, který nehodu označil za "podezřelou". Neuvedl ale bližší podrobnosti, ani den, kdy se nehoda stala. Deník The Washington Post ve středu zveřejnil poslední článek, který saúdskoarabský novinář napsal před svým zmizením a v němž opět kritizoval nesvobodu slova ve své zemi.

Mužem, který zemřel při dopravní nehodě v Rijádu, je podle tureckého deníku jedenatřicetiletý plukovník saúdskoarabského královského letectva Mašál Saad Bustání. Podle deníku byl jedním z 15 Saúdských Arabů, kteří přijeli do Istanbulu 2. října a navštívili saúdskoarabský konzulát ve stejný den, kdy po jeho návštěvě zmizel novinář Chášukdží.

Turecká policie už dříve uvedla, že mezi 15 muži, kteří v onen den dorazili na konzulát, byli členové královské ochranky, členové saúdskoarabské tajné služby i přední forenzní expert. Také deník The New York Times tento týden napsal, že někteří ze skupiny těchto mužů byli členy ochranky saúdskorabského korunního prince Muhammada bin Salmána a jeden byl patolog. Turecké úřady se domnívají, že novinář, který kritizoval i korunního prince, byl na konzulátu zavražděn.

Komentátor deníku Hürriyet dnes napsal, že dalším "na řadě pro popravu" je saúdskoarabský konzul Muhammad Utajbí. Ten odjel z Istanbulu tento týden v úterý předtím, než ve středu turecká policie prohledala jeho rezidenci. Už v pondělí prohledala turecká policie saúdskoarabský konzulát. Návštěvu konzulátu tureckým úřadům umožnil Rijád tedy až skoro dva týdny po zmizení novináře.

Utajbí je podle komentátora v ohrožení, protože se Saúdští Arabové podle něj budou chtít zbavit dalšího svědka. Turecká média ve středu citovala z audionahrávky, kterou údajně tajně pořídil novinář na konzulátu prostřednictvím chytrých hodinek propojených s telefonem, který nechal u své přítelkyně mimo budovu. Na nahrávce je podle tureckých médií slyšet hlas saúdskoarabského konzula, jak říká: "Udělejte to někde jinde, nebo budu mít problémy." Na to mu někdo podle nahrávky odpověděl: "Buďte zticha, pokud chcete zůstat naživu, až se vrátíte do Arábie."

Novinář Džamál Chášukdží, který od loňska žil v USA, zmizel, když si šel na konzulát v Istanbulu vyřídit doklady kvůli svatbě. Jako pohřešovaného ho nahlásila jeho snoubenka, která na něj čekala před konzulátem.

Turecké úřady se domnívají, že novinář byl na konzulátu zavražděn, Saúdská Arábie to popírá a tvrdí, že Chášukdží konzulát v den návštěvy opustil.

The Washington Post ve středu zveřejnil poslední Chášukdžího komentář nazvaný "Co potřebuje arabský svět nejvíce, je svoboda slova". Napsal ho podle deníku poté, co četl zprávu nevládní organizace Freedom House "Svoboda slova ve světě 2018".