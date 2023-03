Turecko zahájí proces ratifikace finského vstupu do NATO, řekl Erdogan

Ankara - Turecko zahájí ratifikaci finské žádosti o vstup do Severoatlantické aliance. Po jednání s finským prezidentem Saulim Niinistöem to řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. O žádosti tak bude jednat turecký parlament. Erdogan doufá, že zákonodárci vstup Finska schválí před květnovými prezidentskými a parlamentními volbami v Turecku. Švédsko, které rovněž usiluje o vstup do NATO, bude muset na začátek ratifikace v tureckém parlamentu ještě počkat.

"Rozhodli jsme se zahájit v našem parlamentu proces schvalování finského vstupu do NATO," oznámil dnes Erdogan. Podle něj Helsinky udělaly konkrétní kroky, aby naplnily turecké požadavky, například v otázce potírání skupin, které Ankara považuje za teroristické.

Finský prezident dnešní turecké oznámení označil za velmi dobrou a významnou zprávu pro svou zemi. Dodal však, že finské členství v NATO nebude úplné, dokud do aliance nevstoupí i Švédsko.

Stockholm si však na zahájení ratifikace své žádosti v tureckém parlamentu bude muset ještě počkat. Erdogan řekl, že se Švédskem bude pokračovat jednání ohledně potírání teroristických skupin. Za ty Ankara považuje například Stranu kurdských pracujících (PKK) či kurdské milice YPG a jejich sympatizanty. Erdogan kritizoval Stockholm za to, že Ankaře nevydal lidi, které turecké úřady považují za teroristy či jejich podporovatele.

V současném tureckém parlamentu mají Erdogan a jeho spojenci většinu. Turecká hlava státu uvedla, že věří, že parlament finskou žádost schválí před prezidentskými a parlamentními volbami, které se v Turecku uskuteční 14. května.

Vstup severských zemí do Severoatlantické aliance musí schválit parlamenty všech členských zemí. Vedle Turecka tak stále neučinilo i Maďarsko, jehož parlament by měl podle dnešních zpráv začít žádost projednávat na konci března.