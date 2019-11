Turecko začalo s deportacemi zajatých bojovníků Islámského státu

Ankara - Turecko dnes začalo s deportací zajatých bojovníků teroristické organizace Islámský stát (IS) do jejich domovských zemí. Ministerstvo vnitra oznámilo repatriaci jednoho amerického bojovníka, ještě dnes ho má následovat německý a dánský příslušník IS. V příštích dnech pak Ankara plánuje vyhostit dalších 21 lidí, informují světové agentury.

Sedm německých islamistů by zemi mělo opustit ve čtvrtek. U 11 Francouzů, dvou Němců a jednoho Ira úřady údajně již začaly podnikat potřebné kroky k deportaci.

Podle státní televize TRT Haber se Ankara chystá vrátit do vlasti na 2500 bojovníků, z nichž většina zamíří do zemí Evropské unie. V celkem 12 deportačních střediscích v Turecku se nyní podle televize nachází 813 džihádistů.

Turecko kritizuje státy Západu za to, že nechtějí přijímat zpět svoje občany, kteří odešli bojovat do Sýrie či Iráku do řad IS. Ministr vnitra Süleyman Soylu v pátek prohlásil, že Turecko není hotelem pro bojovníky IS a že země začne islamisty navracet do zemí jejich původu právě dnes. Týkat by se to mělo i těch, kterým evropské státy již odebraly občanství právě ve snaze zabránit jejich návratu.

Evropské země se k převzetí svých občanů, kteří se v minulých letech zapojili do bojů po boku IS, stavějí velmi neochotně. Jednak je pokládají za bezpečnostní hrozbu, obávají se ale také, že by proti nim při soudních procesech domácí justice jen těžko zajišťovala důkazy. Přebírání islamistů je také značně nepopulární u tamní veřejnosti.

Turecko minulý měsíc zahájilo vojenskou operaci na severovýchodě Sýrie proti kurdským milicím YPG, které považuje za teroristy. Při ní turečtí vojáci zadrželi některé uprchlé radikály z IS, kteří byli do té doby drženi v táborech a věznicích na syrském území. Většinu těchto zařízení, v nichž se nacházelo na 11.000 islamistů, střežili právě syrští Kurdové. V některých případech se ale naplnily obavy, že se radikálové dostanou na svobodu ve zmatku, který vyvolala turecká ofenziva.