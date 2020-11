Turecko rozšířilo zákaz kouření na veřejnosti na celé území

Zdravotní stav pacientů s covidem-19 se někdy nečekaně zhorší ze dne na den. Mají za to, že už půjdou z nemocnice domů, místo toho začnou bojovat o život, řekla ČTK dobrovolnice ve vyškovské nemocnici Veronika Slámová (na snímku). Nemocnici pomáhá se zvládáním epidemie koronaviru pět desítek dobrovolníků. Pětatřicetiletá Slámová se jako dobrovolník do práce v nemocnici zapojila minulý týden. Původně chtěla vypomoct krajské hygienické stanici s trasováním v call-centru, tam to ale nevyšlo. Rozeslala tedy nabídku do nemocnic, ozvala se ta vyškovská. ČTK/Archiv Veroniky Slámové