Turecko není nakloněno vstupu Finska a Švédska do NATO, řekl Erdogan

Ankara - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uvedl, že není nakloněn vstupu Finska a Švédska do NATO. Podle něj by přijetí skandinávských zemí do Severoatlantické aliance bylo chybou, protože obě země na svém území hostily "velký počet teroristických organizací", uvedla agentura Reuters. Erdogan dodal, že Turecko udělalo chybu, když v minulosti souhlasilo se vstupem do NATO svého regionálního rivala Řecka.

"Podrobně sledujeme vývoj kolem Švédska a Finska, ale nemáme o tom pozitivní mínění," uvedl Erdogan. Podle něj by vstup skandinávských zemí byl podobnou chybou jako členství Řecka ve Severoatlantické alianci, se kterým Turecko v minulosti rovněž souhlasilo. Ankara se podle Erdogana nechce podobné chyby znovu dopustit

Švédsko a Finsko podle Erdogana hostí organizace, jež usilují o vznik samostatného Kurdistánu. Jedná se například o Kurdskou stranu pracujících (PKK), kterou Ankara považuje za teroristickou organizaci. V minulosti Turecko kritizovalo Stockholm také za to, že nezasáhl proti skupinám, které demonstrovaly proti muslimům či chtěly podpálit korán.

Podle aliančních pravidel musí rozhodnutí o rozšíření aliance členské země přijmout jednomyslně. Turecko tak může přijetí obou skandinávských zemí vetovat, připomněla agentura AP. Erdoganova kritika je prvním veřejným vyjádřením představitele členské země proti vstupu obou zemí.

Švédsko a Finsko o vstupu do NATO uvažují po ruské agresi vůči Ukrajině. Finští představitelé ve čtvrtek oznámili, že podporují vstup své země do Severoatlantické aliance. Podle bezpečnostní zprávy švédského parlamentu by pak členství této země v NATO snížilo riziko konfliktu v severní Evropě. Vládní sociální demokraté budou v neděli rozhodovat o tom, zda Stockholm má přihlášku do Severoatlantické organizace podat.