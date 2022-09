Turecko může být prostředníkem v otázce záporožské elektrárny, řekl Erdogan

Ankara/Moskva - Turecko může hrát roli prostředníka v otázce ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny. V telefonátu to svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. S odvoláním na Erdoganovu prezidentskou kancelář to dnes uvedla agentura Reuters. Moskva mezitím Ukrajinu opět obvinila, že na zařízení sama útočí.

Oba lídři také jednali o vývoji situace ohledně vývozu ukrajinského obilí a vyjádřili odhodlání pokračovat ve výstavbě jaderné elektrárny v tureckém Akkuyu podle plánů, uvedla Erdoganova kancelář. Erdogan a Putin se dohodli, že tyto otázky podrobně projednají při setkání na summitu v uzbeckém Samarkandu, který se koná 15. až 16. září.

Záporožskou jadernou elektrárnu, která je v části Ukrajiny okupované Ruskem, navštívila ve čtvrtek delegace expertů z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Jejich zpráva o situaci v elektrárně by měla být zveřejněna příští týden. Šéf MAAE Rafael Grossi ale uvedl, že fyzická integrita elektrárny byla narušena, a to ne jednou, ale několikrát. Označil to za "nepřijatelné v každém ohledu".

V záporožské elektrárně zůstalo šest zástupců MAAE. Dva z nich na místě zůstanou delší dobu.

Ukrajinské síly se v pátek večer pokusily dobýt Záporožskou jadernou elektrárnu, uvedlo dnes ruské ministerstvo obrany. Úřad sdělil, že ukrajinské námořní síly čítající více než 250 vojáků se v pátek kolem 23:00 místního času (22:00 SELČ) pokusily vylodit na pobřeží jezera poblíž zařízení. Ruské jednotky útok zmařily pomocí vojenských vrtulníků a stíhaček, uvedlo ruské ministerstvo.

Obě strany se opakovaně vzájemně obviňují z ostřelování tohoto jaderného zařízení, které okupují ruské invazní jednotky, ale provoz i nadále zajišťují ukrajinští technici. Tvrzení znepřátelených stran nelze ve válečných podmínkách ověřit z nezávislých zdrojů.

Rusko i Ukrajina uvedly, že situace je vážná a riziko jaderné katastrofy vysoké. Podle Kyjeva i některých západních představitelů Moskva využívá areál jako základnu pro těžké zbraně, aby odradila Ukrajinu od ostřelování.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu v pátek popřel, že by Rusko mělo v elektrárně nebo v její blízkosti těžké zbraně. Naopak obvinil Ukrajinu, že se svými útoky na zařízení dopouští "jaderného terorismu".

Zástupce Ruskem dosazeného režimu na okupovaném břehu Dněpru uvedl, že situace v elektrárně byla dnes ráno klidná.