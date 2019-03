Vintířov (Sokolovsko) - Turecko je podle českého prezidenta Miloše Zemana faktickým spojencem teroristické organizace Islámský stát. Zeman, který dnes zahájil návštěvu Karlovarského kraje, to řekl v debatě s veřejností ve Vintířově na Sokolovsku. Odpovídal na dotaz z publika, proč Turecko útočí na Kurdy, kteří bojují s islamisty.

Některé kurdské organizace dlouhodobě bojují za osamostatnění oblastí v Turecku a dalších státech obývaných kurdskou menšinou. Turecko považuje kurdské milice, které v Sýrii bojovaly s islamisty, za teroristy.

"Proč útočí (Turci) na Kurdy? No protože jsou faktickými spojenci Islámského státu," řekl dnes Zeman ve Vintířově. "To znamená, i když jsou členy Severoatlantické aliance (NATO) a hlásí se do Evropské unie - a tam je ovšem málo pravděpodobné, že budou přijati - tak existovaly informace o tom, že v době, kdy Islámský stát okupoval podstatnou část jak Sýrie, tak Iráku, bylo právě Turecko, které zprostředkovávalo některé logistické operace pro zásobování Islámského státu. Konkrétně například vývoz ropy a podobně," prohlásil.

"Takže bohužel pan (turecký) prezident (Recep Tayyip) Erdogan spíše rovněž vsadil na islamizaci Turecka. Už to není ten sekulární stát (Kemala) Atatürka a už je to spíše stát, který vyznává islámskou ideologii. A z toho logicky vyplývá, že má blízko k islámským radikálům a z toho logicky vyplývá, že naopak útočí na Kurdy," dodal český prezident.

Turecko stojí ve válce v Sýrii, která trvá od roku 2011, za některými skupinami, které se postavily proti režimu syrského prezidenta Bašára Asada. Asadův režim naopak podpořilo třeba Rusko. Do bojů se postupně zapojily i extremistické organizace, včetně Islámského státu.

Zeman se na další dotaz z publika vyjadřoval i k situaci na Ukrajině, která se několik let potýká s proruskými separatisty. Tamní problémy by podle českého prezidenta mohla pomoci vyřešit decentralizace Ukrajiny. Ukrajinské a ruskojazyčné obyvatelstvo Ukrajiny se podle něj vzájemně příliš nesnášejí. Současnou situaci označil za křehké příměří. "Rozumné řešení, které bylo zakotveno v minských dohodách, ale které bohužel nikdo nedodržuje, by spočívalo ve změně ukrajinské ústavy. Tedy konkrétně v decentralizaci Ukrajiny. Aby nejen ruskojazyčné, ale všechny regiony měly větší samostatnost," řekl.

Český prezident bude v Karlovarském kraji do čtvrtka. V plánu má další debaty s veřejností, například v Aši, v Kraslicích nebo Milhostově. Cesta do Karlových Varů zahájila sérii Zemanových letošních návštěv v krajích, podobně jako tomu bylo v minulých letech.