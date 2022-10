Turecko chce být distribučním centrem ruského plynu pro Evropu, řekl Erdogan

Ankara - Turecko se chce stát distribučním centrem ruského plynu, který by proudil do Evropy. Ruské a turecké úřady dostaly zadání, aby na záměru spolupracovaly. Při návratu ze summitu v Kazachstánu to řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který ve čtvrtek jednal v Astaně s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Informovala o tom dnes agentura AP.

Na čtvrtečním jednání Putin Erdoganovi nabídl, že Rusko může zvýšit dodávky do Evropy přes plynovod TurkStream, vzhledem k tomu, že plynovody Nord Stream v Baltském moři jsou mimo provoz a není jasné, kdy a za jakých podmínek budou opraveny. Přes TurkStream dostává ruský plyn už například Maďarsko.

"Společně s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem jsme zadali našemu ministerstvu energetiky a přírodních zdrojů a relevantním institucím v Rusku, aby na tom spolupracovaly," řekl Erdogan v první veřejné reakci na ruskou nabídku. Podle něj "není na co čekat".

Turečtí a ruští odborníci vyhodnotí, kam distribuční centrum umístí. Podle Erdogana by pro to byla zřejmě nejvhodnější evropská část Turecka, region Thrákie, který leží u řeckých a bulharských hranic.

Erdogan také v reakci na Putinovo vyjádření o pokusu poškodit potrubí TurkStream řekl, že Turecko udělalo nezbytné kroky, aby infrastrukturu zabezpečilo.

Turecko má dlouhodobě ambici stát se významným energetickým centrem. Podle odborníků není ale jasné, zda bude po ruském plynu v Evropě poptávka. Po útoku ruských vojsk na Ukrajinu mnohé evropské státy začaly pracovat na nahrazení ruských dodávek plynem z jiných zemí. Rusko navíc vnímají jako nespolehlivého partnera.

Jinak se ale na věc dívá Maďarsko a některé země na jihu Evropy. "TurkStream bude hrát ještě důležitější roli než dosud při zásobování jihovýchodní a střední Evropy energiemi," řekl ve čtvrtek maďarský ministr zahraničích věcí a obchodu Péter Szijjártó. Ten o dodávkách plynu z Ruska jednal v Moskvě.