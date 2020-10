Turecko a Řecko po pátečním zemětřesení evidují 28 mrtvých

Istanbul/Atény - Už 28 mrtvých a více než 800 zraněných evidují v Turecku a Řecku v důsledku pátečního zemětřesení, které tvrdě zasáhlo turecké pobřežní velkoměsto Izmir a jeho okolí a také řecký ostrov Samos. Ještě po 18 hodinách od zemětřesení se dnes záchranářům podařilo z trosek osmipatrového domu v Turecku vyprostit živou ženu a tři její děti. Všichni byli odvezeni do nemocnice, po čtvrtém dítěti záchranáři stále pátrají.

Otřesy propukly v pátek okolo poledne a pocítili je i obyvatelé Atén a Istanbulu. Podle Evropského středomořského seizmologického centra (EMSC) mělo zemětřesení sílu 6,9 stupně Richterovy škály, americká geologická služba (USGS) uváděla rovných sedm stupňů. Ohnisko se nacházelo v Egejském moři 13 kilometrů severně od Samosu, v Turecku pak zaznamenali přes 500 následných otřesů.

Řecký ostrov zasáhla i malá vlna cunami. Voda zaplavila i turecké pobřeží, do vnitrozemí zanesla trosky a odnášela auta i vybavení zřícených budov. "Byl jsem vyděšený, ne kvůli sobě, ale kvůli své ženě a synovi... Říkal jsem si, že to snad nikdy neskončí. Mám pocit, že to trvalo deset minut," popsal průběh zemětřesení 32letý turecký doručovatel zboží Gökhan Kan.

Nejhůře bylo podle všeho zasaženo hustě osídlené pobřeží na západě Turecka, přičemž turecká agentura pro řešení katastrofických událostí (AFAD) v oblasti evidovala 20 zřícených nebo silně poškozených budov. AFP popisuje, jak se na okraji Izmiru týmy záchranářů v noci prokousávaly skrze betonové bloky a pokroucené nosníky, které ještě o den dříve tvořily kostru sedmipatrového obytného domu.

Od pátku se tureckým pracovníkům podařilo z trosek vyprostit až 100 osob.

Podle tureckého tisku má Turecko 26 mrtvých, z nichž jedna osoba se utopila. Na Samosu jsou dva mrtví mladí lidé, na něž se zřítila zeď, když šli ze školy. Mezi asi dvěma desítkami raněných byl 14letý chlapec, který musel být letecky přepraven do Atén. Na Samos míří řecký premiér Kyriakos Mitsotakis a předtím poděkoval za solidární reakci tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Turecko-řecké vztahy jinak nejsou zrovna přátelské, připomínají agentury.

Do záchranářských operací v Turecku je zapojeno na 5000 lidí a případy vyproštění živých jsou bouřlivě vítány. Dnes ráno vytáhli záchranáři z trosek poschoďového domu mladou dívku i s jejím psem. Pod sutí jsou ale stále další lidé včetně zaměstnanců zubní kliniky, která byla v přízemí. Z nižšího domu vyprostili záchranáři ráno i dvě ženy ve věku 53 a 35 let. Ministr urbanistického plánování Murat Kurum řekl, že není jasné, kolik lidí je ještě zasypáno pod zřícenými domy, živých bylo vytaženo kolem sta. Vedení AFAD oznámilo, že v Izmiru a třech dalších provinciích bylo zraněno 831 lidí a z nich 25 je na jednotkách intenzivní péče.

Úřady v Izmiru vyzvaly občany, aby se nevraceli do poškozených domů, protože stále hrozí jejich zřícení při následných otřesech. Mnoho lidí strávilo noc venku, a to i ti, jejichž domy se nezdají být poškozené.