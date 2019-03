Ankara - Prezident Miloš Zeman dnes řekl, že z minulosti existují důkazy o ekonomické výměně mezi Tureckem a teroristickým uskupením Islámský stát (IS). Uvedl to na závěr návštěvy Karlovarského kraje. Dodal, že jde o fakt a proti faktům se neprotestuje. Turecké ministerstvo zahraničí se dnes ohradilo proti Zemanovu úternímu prohlášení, ve kterém označoval Ankaru za faktického spojence IS.

Zeman v úterý uvedl, že Turecko zprostředkovávalo některé logistické operace pro zásobování Islámského státu, jako vývoz ropy. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podle Zemana vsadil na islamizaci země. Dnes prezident řekl, že v roce 2015 byly bombardovány cisterny s ropou směřující z oblasti ovládané IS do Turecka.