Turecká tajná služba podle Erdogana zabila na severu Sýrie vůdce IS

Ankara - Turecká tajná služba zabila lídra teroristické organizace Islámský stát (IS), tvrdí to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Podle něj byl abú Husajn Husajní Kurajší zabit v sobotu na severu Sýrie poblíž tureckých hranic. Informovala o tom agentura Reuters.

"(Turecká tajná služba) MIT sledovala abú Husajna Kurajšího dlouho, tento člověk byl zneškodněn včera v Sýrii," řekl v turecké televizi Erdogan, který za dva týdny obhajuje prezidentský mandát ve volbách, jež se považovány za dosud největší výzvu pro tohoto tureckého lídra.

Husajní Kurajší převzal vedení IS teprve loni v listopadu poté, co byl zabit abú Hasan Hášimí Kurajší, který vedl tuto teroristickou organizaci od loňského března.

Radikálové z IS od roku 2014 zabrali rozsáhlé oblasti v Iráku a Sýrii, v nichž násilím prosazovali svůj přísný výklad islámského práva šaría. K jejich rozmachu přispěla občanská válka v Sýrii. V Iráku byl IS územně poražen v roce 2017, v Sýrii v březnu 2019. V obou zemích ale stále má buňky, které dál páchají útoky. Odnože IS působí i v dalších státech, atentáty provádí například v Afghánistánu či v některých afrických zemích.