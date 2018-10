Istanbul/Rijád - Turečtí policisté dnes ráno po devíti hodinách dokončili práci na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu, kde od pondělka hledali stopy v případu zmizení novináře Džamála Chášakdžího. Podle prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana vyšetřovatelé pátrali i po toxických látkách. V Saúdské Arábii se dnes kvůli zmizení žurnalisty kritického k vládnoucí elitě sešel americký ministr zahraničí Mike Pompeo se saúdským králem Salmánem.

Případ vyvolává velkou mezinárodní pozornost, protože stín podezření ohledně únosu či smrti novináře padá právě na Saúdskou Arábii. Chášakdží byl totiž naposledy spatřen 2. října ve chvíli, kdy vstupoval do budovy konzulátu, aby si zařídil dokumenty nutné ke svatbě. Rijád od té doby několikrát popřel, že by měl s jeho zmizením cokoli společného, podrobnosti o novinářově osudu však neposkytl.

Možnost prozkoumat saúdskoarabský konzulát dostaly turecké úřady až poté, co spolu v neděli o případu telefonicky hovořili turecký prezident Erdogan a saúdský král Salmán. Vyšetřovací orgány hostitelské země nemají normálně do budov diplomatických zastoupení zahraničních států přístup, protože jsou považovány za výsostné území dané země. Turecké ministerstvo zahraničí dnes oznámilo, že bude prohledána také rezidence saúdskoarabského konzula.

Agentura Anadolu informovala, že v areálu konzulátu pracovala asi desítka tureckých policistů a forenzních expertů celou noc. Ve skupině byl mimo jiné prokurátor a jeho zástupce a členové policejní protiteroristické jednotky. Zahradu budovy prohledali policejní psi. Podle tureckých médií si vyšetřovací tým z konzulátu odvezl mimo jiné vzorky půdy či kovové dveře. Turci prý měli rovněž přístup k záznamům bezpečnostních kamer, do některých vymezených prostor konzulátu se však nedostali.

"Držím se naděje, že dojdeme k závěrům, podle nichž si co nejdříve utvoříme nějaký rozumný názor, protože vyšetřování se zaměřuje na mnoho věcí včetně toxických látek a toho, že tyto toxické látky byly odstraněny přemalbou," řekl dnes Erdogan novinářům. Přiživil tak spekulace, že saúdskoarabští činitelé už odstranili stopy po tom, co se v budově konzulátu odehrálo.

Média v pondělí psala o tom, že policie má prověřovat možnost, že saúdskoarabské komando, které bylo na konzulátu 2. října, mohlo tělo mrtvého rozpustit v kyselině. Král Salmán nařídil prokuratuře vnitřní vyšetření případu.

Americký prezident Donald Trump po pondělním telefonátu s králem uvedl, že Salmán popírá, že ví, co se s Chášakdžím stalo. Trump nejprve pohrozil Rijádu přísným trestem za zabití novináře, jedním dechem však dodal, že nemá v úmyslu zastavit zbrojní dodávky Saúdské Arábii, neboť by to podle něho nejvíce poškodilo americké pracující.

Šéf americké diplomacie Pompeo dnes přiletěl do Saúdské Arábie, kde jednal s králem Salmánem a setkat se má i s korunním princem. Podle amerického ministerstva zahraničí Pompeo vyjádřil znepokojneí nad zmizením novináře, zároveň ale králi poděkoval za jeho nasazení při vyšetřování případu.