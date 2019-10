Turecká ofenziva v severovýchodní Sýrii pokračuje sedmý den

Damašek/Ankara - Turecká armáda dnes pokračuje v ostřelování pozic syrských Kurdů v severovýchodní Sýrii, kde před týdnem zahájila ofenzivu s cílem z oblasti vyhnat kurdské milice, které považuje za teroristické. Informovala o tom agentura AP. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan mezitím v článku v listu The Wall Street Journal zdůraznil, že jeho země zabrání bojovníkům teroristické organizace Islámský stát (IS) severovýchodní Sýrii opustit a vyzval mezinárodní společenství, aby podpořilo jeho snahu zajistit návrat uprchlíků do Sýrie.

Turecká armáda dnes podle zpravodaje AP, který je na místě, bombardovala zemědělskou oblast v okolí pohraničního města Rás al-Ajn, které dle svého prohlášení před několika dny dobyla. Zároveň turecké letouny v regionu podle zpravodaje podnikly alespoň jeden nálet.

Turecko před týdnem ve středu zahájilo proti kurdským milicím na severovýchodě Sýrie rozsáhlou ofenzivu, a to několik dnů poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že američtí vojáci tento region opustí. Kurdské ozbrojené síly přitom několik posledních let bojovaly společně s USA proti IS a ztratily kolem 11.000 bojovníků.

Západ postup Turecka odsoudil, to ale operaci hájí s tím, že cílem je vyčistit oblast u tureckých hranic od teroristů, za něž označuje kurdské milice YPG. Ankara chce na tomto území vytvořit 30 kilometrů široké pásmo, kam hodlá převézt z Turecka velkou část z 3,6 milionu syrských uprchlíků.

Trump v pondělí vyzval svého tureckého kolegu Erdogana k okamžitému zastavení bojů proti Kurdům na severovýchodě Sýrie. Americké ministerstvo financí, které je správcem sankcí, mezitím oznámilo, že na sankční seznam kvůli ofenzivě v Sýrii zařadilo turecká ministerstva obrany a energetiky a také turecké ministry obrany, vnitra a energetiky Hulusiho Akara, Süleymana Soylua a Fatiha Dönmeze. Trump na twitteru napsal, že budou zvýšena cla na ocel zpět na až 50 procent a Spojené státy také okamžitě zastaví jednání o obchodní dohodě s Tureckem v objemu 100 miliard dolarů (2,3 bilionu korun). Také oznámil, že stahující se američtí vojáci zůstanou v regionu, aby situaci monitorovali a zabránili opětovného růstu moci teroristických sil a pohrozil, že v případě neuposlechnutí výzvy je připraven "zničit tureckou ekonomiku".