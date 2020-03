Turecká média: Řecká policie zastřelila na hranicích migranta

Atény - Podle tureckých médií dnes ráno zemřel na řecko-turecké hranici syrský uprchlík, když se snažil dostat do Řecka. Deník Daily Sabah napsal, že muže ze syrského Halabu (Aleppa) zastřelila řecká policie. Z jiných zdrojů se ale tuto informaci zatím nepodařilo tiskovým agenturám ověřit. Na hranici Turecka s Řeckem roste napětí od pátku, kdy tam začaly proudit tisíce migrantů po oznámení Ankary, že hranice jsou otevřené. Řecko zesílilo ostrahu hranice a vyslalo tam i armádu. Německo chce, aby nadále platila dohoda EU s Tureckem o migraci.

Turecký provládní deník Daily Sabah napsal, že na hranicích při pokusu dostat se z Turecka do Řecka zemřel Syřan Ahmad abú Imád. Podle deníku podlehl zraněním poté, co ho řecká policie střelila do krku. Řecká média zatím o mrtvém na hranici neinformovala. Atény o víkendu několikrát obvinily Ankaru z dezinformací a z kampaně, která podle řecké vlády vyvolala "masový organizovaný ilegální pokus o narušení hranic".

Řecká policie a vojáci při ochraně hranic od pátku několikrát použili slzným plyn i vodní děla. Dnes server Greek Reporter napsal, že jen od neděle do pondělního rána zastavily řecké bezpečnostní síly téměř 10.000 běženců při snaze dostat se na řecké území. Podle nevládních organizací je u hranic na turecké straně nejméně 15.000 migrantů.

Po oznámení Ankary, že hranice Turecka s Řeckem jsou otevřené, vzrostly i počty běženců, kteří se do EU snaží dostat přes řecké ostrovy v Egejském moři. Jen od neděle jich tam podle řecké pobřežní stráže připlula tisícovka, z toho 423 na ostrov Lesbos. U jeho břehů ráno pobřežní stráž vylovila z moře 48 migrantů, jejichž člun se převrhl. Jedno dítě ze skupiny ale zemřelo při převozu do nemocnice.

Na ostrově Lesbos, kde je v přeplněném uprchlickém táboře Moria a jeho okolí téměř 20.000 migrantů, se v neděli vyhrotilo napětí, když skupina místních bránila běžencům ve vylodění. Na Lesbu a dalších ostrovech v Egejském moři už několik týdnů demonstrují místní obyvatelé proti záměru vlády postavit tam další a větší uprchlické tábory.

Vládu dnes kritizovala místní levicová opoziční strana SYRIZA, která v zemi vládla do loňského léta. Podle ní vláda přispěla k protestům místních na ostrovech tím, že nepřemístila tisíce migrantů z tamních přeplněných táborů na pevninu. SYRIZA kritizovala vládu i za to, že podcenila varování Ankary, která otevřením hranic vyhrožovala v minulosti už mnohokrát.

Německo chce, aby nadále platila dohoda EU s Tureckem o migraci

Německo považuje situaci na hranicích Turecka a Řecka za velmi znepokojivou. Běženci se na nich podle mluvčího německé kancléřky Angely Merkelové Steffena Seiberta dostávají do velmi těžké situace. Dohoda o migraci mezi Evropskou unií a Tureckem má být podle Berlína nadále dodržována. Na hranici Turecka s Řeckem od pátku proudí tisíce migrantů po oznámení Ankary, že hranice jsou otevřené.

"Zažíváme uprchlíky a migranty, kterým na turecké straně říkají, že cesta do EU je teď otevřená, což samozřejmě není. To vede tyto lidi, muže, ženy a děti do extrémně těžké situace a staví i Řecko před enormní výzvy," uvedl Seibert.

Zdůraznil, že Turecko a EU spojuje dohoda o migraci. "Německá vláda zůstává přesvědčená, že dohoda EU a Turecka je dobrá pro obě strany, že oběma stranám pomáhá a že má být dodržována," poznamenal mluvčí kancléřky, která se na vzniku dohody výrazně podílela.

Seibert také ocenil Turecko za to, že se stará o více než 3,5 milionu syrských uprchlíků. Berlín je podle něj s Ankarou připraven jednat o nynější o situaci i platbách ze strany EU, které jsou součástí dohody a které Turecko kritizuje. Spolková republika také považuje za důležité, aby o situaci co nejdříve jednal s Ankarou i Brusel.

Řecká armáda dnes plánuje vojenské cvičení u turecké hranice

Řecká armáda na dnešek vyhlásila vojenské cvičení u hranic s Tureckem, kde se od pátku na tureckém území shromáždily tisíce migrantů ve snaze dostat se do EU. Informoval o tom dnes deník Kathimerini. Armáda proto zakázala na 24 hodin pohyb osob v místě cvičení, chystá se totiž při něm používat i ostrou munici, uvedl deník. Ankara ve čtvrtek oznámila, že už nebude bránit migrantům v odchodu ze svého území, jako to dosud činila na základě dohody s EU z roku 2016, v níž slíbila pomoci zastavit migrační vlnu do unie výměnou za finanční pomoc z Bruselu.

Cvičení v oblasti obce Kastanies vyhlásilo velení čtvrtého armádního sboru, který má na starost ochranu řecko-turecké hranice. Oblast cvičení se nachází v blízkosti hraniční řeky Evros, přes niž se migranti snaží ilegálně dostat do Řecka.

Řecko zesílilo počty vojáků a policistů na hranici s Tureckem už v pátek poté, co turecká vláda oznámila, že už nebude bránit migrantům v přechodu hranice do Řecka. Turecké média pak informovala o "otevření hranic", což přimělo tisíce migrantů vydat se na cestu k hranici. Tam se už podle nevládních organizací za tři shromáždilo nejméně 15.000 lidí.

Řecké úřady také podle deníku Kathimerini zasílají textové zprávy na mobilní telefony v oblasti hranice s Tureckem, v nichž informují, že zvýšily bezpečnostní opatření v oblasti na maximum. V těchto sms zprávách také varují migranty, aby se nepokoušeli o ilegální přechody.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhrožoval otevřením hranic v minulosti opakovaně. Minulý týden ho oznámil bezprostředně po čtvrtečním zabití tří desítek tureckých vojáků v syrské provincii Idlib při náletech syrské armády. Z této oblasti utekl od prosince kvůli bojům k tureckým hranicím podle OSN na milion Syřanů. Ankara si dlouhodobě stěžuje, že jí ostatní země nepomáhají s přílivem syrských migrantů. Těch Turecko přijalo od začátku občanské války v Sýrii v roce 2011 už na 3,7 milionu.