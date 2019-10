Turecká armáda prý po těžkých bojích kontroluje půlku Rás al-Ajnu

Damašek/Ankara - Turecká armáda se svými syrskými spojenci po těžkých středečních bojích postupuje v syrském pohraničním městě Rás al-Ajn. Podle exilové Syrské organizace lidských práv (SOHR) tyto jednotky ovládají už polovinu města. Syrská agentura SANA oznámila, že do nemocnice v kurdském městě Hasaká dorazili z Rás al-Ajnu těžce popálení lidé. Podle lékařů mohli být zasaženi chemikáliemi.

Syrská agentura tak naznačuje, že turecká armáda používá při ofenzívě, kterou na severu Sýrie zahájila 9. října, chemické látky. Rovněž arabsko-kurdská koalice SDF, proti níž jsou turecké útoky zaměřeny, podle SANA už dříve ohlásila, že Turci při bombardování obytných částí Rás al-Ajnu použili zakázaný fosfor.

"Rás al-Ajn byl v posledních třech dnech cílem intenzivního bombardování," sdělil dnes Ramí Abdar Rahmán ze SOHR. Také novináři, kteří jsou na turecké straně hranice, tvrdí, že je z města stále slyšet palba a výbuchy bomb.

SOHR, která vede vlastní bilanci obětí, tvrdí, že od 9. října v bojích přišlo o život 72 civilistů, na straně SDF je 203 mrtvých bojovníků, proturecké syrské milice přišly o 171 členů. Turecko ohlásilo šest svých padlých vojáků. Ankara připouští 20 civilních obětí, které ale podle ní zabila palba Kurdů. Podle SOHR před boji uprchlo už 300.000 civilistů, jiné zdroje hovoří o 160.000 uprchlících. Mnozí z nich zamířili do Iráku, další do syrských oblastí, kde se nyní nebojuje.

Agentura AFP uvádí, že kurdské jednotky, kterým ztížil situaci americký prezident Donald Trump rozhodnutím stáhnout americké vojáky z postů na syrském severu, od začátku turecké ofenzívy přišly o kontrolu nad 120 kilometry pohraničního území. O víkendu požádali Kurdové o pomoc vládu v Damašku a syrská armáda už obsadila oblasti poblíž hranic. Syrští vojáci a jejich spojenci jsou i jižně od Rás al-Ajnu.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan řekl, že operace bude pokračovat, dokud nebude v pohraniční zóně široké 30 kilometrů vytvořen bezpečný prostor pro návrat syrských uprchlíků z Turecka. Agentura Reuters citovala nejmenovaného tureckého představitele, podle nějž operace pokračuje rychle a její první fáze by mohla skončit do 13. listopadu, kdy má podle původních plánů Erdogan navštívit Washington. Co přesně chce Turecko do tohoto data v Sýrii získat, tento zdroj neřekl.