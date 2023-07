Tunka získal další velký titul, Přindišovi pomohlo pivo

Krakov - Kajakář Ondřej Tunka se po šesti letech znovu radoval z velkého titulu. Po triumfu na mistrovství světa 2017 mezi kajakáři dnes v Krakově ovládl závod v kayakcrossu. A znovu s ním byl na stupních vítězů Vít Přindiš, který tentokrát skončil třetí. Bronzový medailista si pak v rozhovoru s českými novináři pochvaloval, jak mu pivo večer před závodem pomohlo uvolnit bolavá záda.

Tunka letos neuspěl v domácí nominaci a v klasickém slalomu se nedostal do reprezentace. Na Evropských hrách proto závodil jen v kaykacrossu. A málem skončil hned ve čtvrtfinále. Na druhé postupové místo ho posunuly až diskvalifikace dvou soupeřů. "Já jsem cítil po těch prvních závodech, že jsem se trošku zlepšoval, ale pořád jsem to nedokázal prodat. Tady jsem cítil, že by to šlo, ale po tom čtvrtfinále jsem byl fakt zklamaný. Ale od té doby to bylo skvělé. Jsem strašně šťastný, je to krásné a já si to hrozně užívám," vzpomínal Tunka na průběh cesty za zlatem.

Od prvního kola byl v rozjížďkách s Přindišem, ale na spolupráci v této disciplíně moc není prostor. "Ono tam moc taktizovat nejde. Ani nevíte, kde je ten druhý. Já jsem tedy netaktizoval. Možná Vítek zezadu teď v té finálové jízdě mě trošku podržel, to nevím," řekl Tunka.

Přindiš opravdu ve finále v závěrečné protivodné brance Tunkovi pomohl, když ze čtvrté pozice nejel na stejnou stranu jako on, ale k brance s dvojicí dalších soupeřů. U protivodných branek si mohou závodníci v kayakcrossu vybírat stopu ze dvou možností. "Kdybych chtěl jet na Ondru, asi bych ho trefil. Ale když si ti dva vybrali druhou stopu, tak kdybych jel do Ondry, zbytečně bychom se prali o zlato. Tak jsem to trochu obětoval, věděl jsem, že je odstavím a neřešil jsem, jestli to vyjde na medaili. Chtěl jsem je urvat a Ondrovi nechat cestu volnou," popsal Přindiš manévr, za který dostane odměnu. "Už mi (Tunkova) maminka slíbila, že mi upeče bábovku," podotkl s úsměvem.

Přindiš dojel druhý, ale nakonec se kvůli porušení pravidel propadl na třetí příčku. I tak si konečně mohl nechat pověsit na krk medaili z Evropských her, za kterou se v Krakově v předchozích disciplínách hnal marně. V hlídkách dostal padesátisekundovou penalizaci, která připravila Česko o stupně vítězů, v individuálním závodě vypadl v semifinále. "Od pondělí jsem řešil nějaké problémy se zády. Dnes jsem se probudil poprvé jen s lehkou bolestí a cítím se dobře. Pomohla piva, která jsem si včera dal na oslavu Jířovy medaile," prozradil netradiční recept s připomínkou triumfu Jiřího Prskavce na kajaku.

Za celý týden se cítil nejlépe. "Tak jsem si řekl, že do toho dám všechno. Od rozjížďky, kterou jsem vyhrál, až po finále. V něm už byli skvělí kluci, tam se nedalo na nic šetřit. Trochu mě mrzí, že je bronzová, protože v cíli jsem byl druhý, ale rozhodčí viděli, že jsem nějakou chybu udělal. Musím se podívat na video," dodal.