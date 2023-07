Tunka vyhrál na ME kayakcross, Přindiš má bronz, Chaloupka třetí v kánoi

Krakov - Ondřej Tunka vybojoval titul mistra Evropy v kayakcrossu a vybojoval pro český vodní slalom účastnické místo na hrách v Paříži. Úspěch českých reprezentantů v nové olympijské disciplíně podtrhl Vít Přindiš, šampion z roku 2021 přidal na závěr soutěží v Krakově bronz. V závodě kanoistů získal rovněž bronzovou medaili Václav Chaloupka, šampion na kajaku Jiří Prskavec skončil na C1 čtvrtý. Den po zlaté jízdě v kategorii K1 ztratil Prskavec na reprezentačního kolegu osm setin sekundy, oba předvedli čistou jízdu. Těsně pod stupni vítězů byla i kanoistka Gabriela Satková.

Fotogalerie

Čeští slalomáři na evropském šampionátu v Krakově, který je součástí multisportovních Evropských her v Polsku, vybojovali celkem sedm cenných kovů a opanovali pořadí národů před druhým Německem. Na konto české výpravy přidali tři zlaté, jednu stříbrnou a tři bronzové medaile. Celková bilance týmu se v Polsku uzavřela na 28 medailích (7-10-11).

Mistr světa z roku 2021 Chaloupka byl za bronz rád. "Je to cenný úspěch. Já jsem moc rád, že jsem ho přidal ke zlatu z Bratislavy, které bylo určitě nečekané. Nejen pro mě, ale myslím, že pro všechny. Možná to lidi vnímali, že to byla náhoda, a já jsem velmi tvrdě pracoval na tom, abych přidal další výsledek, který by přesvědčil lidi, že to náhoda nebyla. Věřím, že teď se mi to povedlo, a mám z toho fakt velkou radost," řekl novinářům.

"Bramborový" Prskavec mu stupně vítězů přál. "Tady mu to dlouhodobě jde. Zrovna v loňském roce jsme koukali na Světový pohár, co se tady jel, a byl pár setinek od medaile. Myslím si, že si to strašně zaslouží, a opravdu byl dnes tak nějak koncentrovaný," řekl o reprezentačním kolegovi.

Sám byl nadšený z umístění v evropské špičce na kánoi, o kterém se mu před začátkem letošních bojů o reprezentační dres ani nesnilo. "Já jsem podal, bych řekl, úplné maximum, které jsem mohl. Možná mi to trochu neklouzlo na jedničce, dvojce a trojce, ale já jsem strašně spokojený. Fakt jsem jel výborně. Čtyřka na Evropě - kdyby mi to někdo řekl před půl rokem, tak se mu totálně vysměju a řeknu, že se úplně zbláznil," poznamenal nováček mezi kanoisty.

Večer ponese Prskavec českou vlajku při závěrečném ceremoniálu Evropských her. "Vlajku jsem nikdy nenesl. Jenom občas na našich zahájeních, ale to už je strašně dávno, u nás to většinou nosí ten nejmladší. Už si to ani nepamatuju. Těším se, uvidím, jak bude zakončení vypadat," poznamenal.

Třiadvacet setin dělilo od medaile Satkovou, která stejně jako oba Češi projela trať čistě a v závěrečné části ztratila. Titul vybojovali Brit Ryan Westley a Němka Elena Liliková.

Tunkova cesta za zlatem málem skončila už ve čtvrtfinále. V jízdě, kterou vyhrál Přindiš, dojel až poslední čtvrtý, oba zbývající soupeře ale rozhodčí diskvalifikovali a Češi postoupili společně. Ve stejném pořadí se za sebou seřadili i v semifinále, ve finále měl ale navrch Tunka.

V ženské kategorii prošla kvalifikací jen Veronika Vojtová, ve vyřazovací fázi ale ztroskotala hned ve čtvrtfinále. Mistryně světa z roku 2019 a bronzová medailistka z ME 2021 ve své jízdě dojela čtvrtá, po diskvalifikaci jedné ze soupeřek se sice posunula na třetí místo, na postup to ale nestačilo.

Mistrovství Evropy a Evropské hry ve vodním slalomu v Krakově:

C1:

Muži: 1. Westley (Brit.) 94,01 (0 trest. sekund), 2. Travé (Šp.) -1,15 (0), 3. Chaloupka -2,09 (0), 4. Prskavec -2,17 (0), ...v semifinále 13. Rohan (všichni ČR).

Ženy: 1. Liliková (Něm.) 109,67 (2), 2. Zwoliňská (Pol.) -0,62 (0), 3. Franklinová (Brit.) -3,96 (6), 4. G. Satková -4,19 (0), ...v semifinále 19. Fišerová, 20. Kneblová (všechny ČR).

Chaloupka šel do finále s úsměvem jako tenista Alcaraz, teď ho čekají státnice

Kanoista Václav Chaloupka v boji s nervozitou používá podobný recept jako tenisová světová jednička Carlos Alcaraz, úsměv. Bronz na Evropských hrách a mistrovství Evropy ve vodním slalomu je pro pětadvacetiletého českého reprezentanta prvním velkým cenným kovem od překvapivého světového titulu z roku 2021. A příští týden by k tomu mohl přidat i vysokoškolský titul, čekají ho státnice. Řekl to v Krakově novinářům.

Před závody bývá Chaloupka hodně nervózní. "Ale snažím se na tu energii nedívat jako na něco, co by mě svazovalo, ale spíš jako na energii, která pozvedne výkon z tréninkového o těch pár úrovní výš. Jsem nervák, ale snažím se smát. Carlos Alcaraz říká, že se snaží smát a tím jde všechno lehce, tak tím se snažím řídit. Snažil jsem se na startu před finále smát a podařilo se to, takže mám velkou radost," prozradil.

Období po světovém titulu v Bratislavě pro něj nebylo jednoduché. "Já jsem si prošel takovou pomistrovskou kocovinou po Bratislavě, kterou jsem si ale připravil sám. Nebyla to přemotivovanost, ale já jsem se hned pustil do tréninku, od čehož mě všichni odrazovali. Tělo mi vystavilo stopku, trvalo mi celou loňskou sezonu zjistit, jak uregenerovat to, co jsem chtěl odtrénovat, abych tělo jen neždímal, ale taky mu vracel zpátky. S tím jsem laboroval celou minulou sezonu. Teď věřím, že už jsem našel kompromis a zvládnu utrénovat těžké fáze, ale zároveň nepadám do nemocí," přiblížil.

Jeho cílem je kvalifikace na olympijské hry v Paříži. Vrcholem letošní sezony i pro něj bude zářijové mistrovství světa v Londýně. Teď ale bude mít od slalomu volno. "v úterý mě čekají státnice, takže sedám do auta a jdu se učit. Pak mám volno a od půlky července začínám trénovat," uvedl student sportovního managementu. Na státnice ze společenských věd, které mu scházejí k titulu, se učil i v Krakově. "Ale ve středu jsem si řekl, že to musím odložit, protože jsem nebyl vůbec nervózní, musel jsem se začít koncentrovat na závod. Doufám, že až to otevřu, tak mi to zase naskočí," řekl.

Na pokoji ve vesnici pro sportovce bydlel s olympijským šampionem a čerstvě šestinásobným mistrem Evropy Jiřím Prskavcem. "Jířa mi předal minimálně kousek toho zlatého lesku a já si z toho vzal ten bronz," usmíval se. Na kánoi svého spolubydlícího, který na této lodi jezdí zhruba dva roky, porazil o osm setin.

Pro Prskavce má jen slova obdivu. "V mých očích je GOAT na kajaku. A že si dal novou výzvu a začal jezdit na kánoi a první rok mezinárodně jezdí takhle dobře, to je neuvěřitelné," ocenil. Snaží se nasávat Prskavcovu mentalitu. "Jířova skvělá vlastnost je, že je neuvěřitelně otevřený. Můžu se zeptat na cokoliv z tréninku, jak k tomu přistupuje, proč dělá něco takhle a ne takhle, všechno mi řekne. A pak si z toho vytaháváte, co si vezmete pro sebe. V tom je strašně úžasný. Nejen, že je nejlepší na světě, ale přijde mi, že celý český tým tahá s sebou. To je tak cenná vlastnost, že máme lídra, který se takhle chová pro ostatní," řekl.

Právě mentální sílu považuje za hlavní faktor, proč Prskavec navzdory svým technickým nedostatkům trápí elitní kanoisty. "Asi pořád nedokáže jet tak rychle jako ti nejrychlejší kanoisté, na druhou stranu hlavu má nejlepší na okruhu a vždycky dokáže předvést to své maximum. A tím pádem, když my ostatní kazíme, vždycky tam je. A pokud se dál bude takhle mílovými kroky zlepšovat, tak myslím, že brzy bude mezi nejlepšími kanoisty na světě. A já doufám, že tam budu s ním," dodal Chaloupka.