Ejpovice (Rokycansko) - Železničním tunelem u Plzně začnou jezdit všechny vlaky od 9. prosince, tedy od platnosti nového jízdního řádu. Investor i dodavatel to na místě stavby slíbili premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Ještě delší tunel o délce 26 kilometrů je podle něj plánován mezi Prahou a Drážďany, řekl premiér.

"Je důležité, aby Česká republika dohnala to zpoždění, které máme v porovnání s rychlovlaky, které jezdí na trase Berlín - Mnichov," řekl. V plánu je také důležitá propojka z Budapešti přes Bratislavu, Brno a Ostravu do Varšavy. Podle Babiše je škoda, že ČR více neprosazovala stavby vysokorychlostních koridorů před vstupem do EU. "Ale všechny zákony, které se snažíme přijmout, například zákon o liniových stavbách, jsou důležité pro to, abychom i u nás měli konečně rychlovlaky," dodal.

Tunel mezi Kyšicemi a okrajem Plzně, který měří 4150 metrů, je součástí modernizace trati z Rokycan do Plzně, která by měla stát sedm miliard korun. Podle náměstka pro modernizaci investorské Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Mojmíra Nejezchleba je limitní cena 6,8 miliardy korun včetně výkupů pozemků, projektů, náročného archeologického průzkumu i víceprací. Samotná stavba, na níž dá EU 3,5 miliardy Kč, si vyžádá přes pět miliard korun, z toho tunel spolkne necelou polovinu.

Video: Prohlídka železničního tunelu v Ejpovicích

21.09.2018, 15:45, autor: Václav Prokš, zdroj: ČTK

Jižní tubus tunelu u Plzně je téměř hotový a zbývá nainstalovat trakční vedení. První vlaky jím projedou 15. listopadu. Stavbaři už instalovali tři čtvrtiny délky kolejí také v severním tunelovém tubusu. Všechny vlaky tam budou projíždět od nového jízdního řádu Českých drah, od 9. prosince. "Oba termíny platí. Začneme 15. listopadu nákladní dopravou, aby se prověřily všechny prvky, které jsou součástí těles a dráhy," řekl ČTK generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Od nového grafikonu by rychlíky, které tam pojedou rychlostí až 200 km/hod, měly tuto trasu zvládnout za 11 minut, což je o devět minut méně než dosud a dvakrát rychleji než nejrychlejší autobus. Trať mezi Rokycany a Plzní, která se po modernizaci zkrátí o šest kilometrů na 14 km, by mělo podle zástupců obou koncových měst využívat ještě více lidí. Rychlíky mezi Plzní a Prahou budou od prosince zvládat cestu zhruba za jednu hodinu a 20 minut. Budou rychlejší než autobus z Plzně na Prahu-Florenc i z Plzně na pražský Zličín a dále metrem do centra.

Ražba jižního tubusu začala u Kyšic v únoru 2015 a skončila před Plzní v červnu 2016. Na severním tubusu začal pracovat razicí štít v září 2016 a skončil tam loni v říjnu. Kolejnice v tunelu jsou ve speciálních panelech, což umožní průjezd záchranářům. Po stranách vedou bezpečnostní chodníky, pod nimiž jsou kabely a suchovod pro případ požáru.

Na III. koridoru už jsou hotové části Plzeň - Cheb, Beroun - Zbiroh a Zbiroh - Rokycany. Dokončuje se úsek Rokycany - Plzeň a průjezd Plzní. Celá západní větev z Prahy do Chebu má stát přes 30 miliard Kč. Cesta z Prahy do Plzně by se pak dostala na 45 minut. Jako poslední se připravuje nová trasa Beroun - Praha s dvacetikilometrovým berounským tunelem. "Zadal jsem SŽDC, aby udělali studii a aby se začal projekčně řešit," řekl ČTK ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). "Lepší varianta než tunel podle mě u Berounky není," dodal.