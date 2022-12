Tůma sní před Dakarem o pódiu, hrůzu mu nahání poušť Rub al-Chálí

Praha - S cílem navázat na vydařený minulý ročník Rallye Dakar vyrazí v prosinci na start slavné soutěže jediný český zástupce v kategorii čtyřkolek Zdeněk Tůma. Jezdec týmu Barth racing letos obsadil čtvrté místo, které by rád vylepšil. Neskrývá obavy z pouště Rub al-Chálí, do které povede trať rallye poprvé v historii.

"Sním o bedně, ale vím, že to bude nesmírně obtížné. Konkurence je velká a organizátoři připravili vůbec nejtěžší trasu v historii," uvedl Tůma v tiskové zprávě. "Bude to kruté. Čeká nás čtrnáct etap, z toho snad čtyři ve čtvrté největší poušti světa Rub al-Chálí. Tam to bude zejména kvůli zrádným dunám extrémní," podotkl rodák z Českého Krumlova.

Tůmu čeká pátý Dakar. Při premiéře v roce 2017 byl dvanáctý, letos si vytvořil maximum. "Na předešlý ročník vzpomínám moc rád. Splnil jsem si sen. Měl jsem i kliku, technika mě zlobila méně než soupeře. Dakar vytrestal spoustu závodníků, a když jsem viděl, co pořadatelé nachystali na tenhle ročník, tak nepochybuji o tom, že to bude zase extrémní," řekl Tůma.

Jediný Čech v kategorii si stanovil základní cíl - dojet. "Těch kilometrů je obrovská porce, může se stát cokoliv. Kolikrát si říkáte, že vše klape a najednou vás zastaví technická závada. Taky mě to může kdekoliv vykopnout, nebezpečí se skrývá na každém metru. Bude to hodně těžké, opět budu muset jet drobet hlavou. Trasa je údajně až ze 70 procent obměněná," uvedl.

Velký respekt má zejména ze čtvrté největší pouště světa Rub al-Chálí. "Je to prý gigantické místo plné obřích dun. Některé mají být vysoké až 250 metrů, což tedy bude neskutečná výzva. Navíc se tam pojede i maratonská etapa bez asistence mechaniků. Nahání to hrůzu. Myslím, že Pustá končina hodně zamíchá pořadím," míní Tůma, který opět pojede na osvědčeném stroji Yamaha Raptor. "Čtyřkolka má ale nový motor i rám. Ten už toho měl z předchozích ročníků dost. Stroj se připravoval speciálně pro Dakar," řekl.

Pro Tůmu bude Dakar druhým náročným závodem v krátké době. V říjnu se představil na Africa Eco Race, kde obsadil 21. místo mezi všemi motocyklisty. "Tenhle závod byl specifický. Naučil jsem se, že si musím v navigaci víc věřit a nenechat se strhnout soupeři. A prověřil jsem také svou vytrvalost. Byly tam neskutečně dlouhé etapy, náročnější než na Dakaru," dodal Tůma.