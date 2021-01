Tübingen má koronavirus díky strategii testování pod kontrolou

Berlín/Tübingen - Lékařka Lisa Federleová z Tübingenu na jihozápadě Německa prosazuje v boji s pandemií nemoci covid-19 co největší důraz na preventivní a bezplatné testování. Díky její strategii, které se v Německu říká tübingenská cesta a kterou by si přála pro celou zemi, se daří uchránit místní pečovatelské domovy před vypuknutím nákazy. Kritiku nepřesnosti rychlotestů Federleová odmítá. Podle ní to samé by se mohlo říkat i o kondomech, které rovněž neposkytují stoprocentní ochranu.

"Již v březnu jsem začala přemýšlet o tom, jak uchránit seniory v pečovatelských domovech. Když jsem viděla, co se děje v Itálii, bylo mi jasné, že senioři jsou tou nejzranitelnější skupinou, kterou musíme okamžitě chránit," řekla Federleová v rozhovoru se zahraničními novináři.

Jako šéfka tübingenské pobočky Německého červeného kříže se proto obrátila na politiky v Bádensku-Württembersku, jehož je Tübingen součástí. "Ti ale nereagovali," řekla.

Na začátku dubna se jí ale společně s veřejnoprávní televizní a rozhlasovou společností Südwestrundfunk (SWR) podařilo otestovat jeden z pečovatelských domovů. "Nikdo neměl symptomy, přesto jsme tam zjistili, že 16 lidí ze 30 je nakažených," řekla. Následně se testování klientů i personálu uskutečnilo ve všech pečovatelských domovech v celém okresu Tübingen. "A až poté, asi o dva nebo tři týdny později, (německý ministr zdravotnictví Jens) Spahn souhlasil s tím, aby se v domovech pro seniory testovalo, i když tam nikdo nevykazuje symptomy," uvedla.

Po epidemicky klidném létě se situace v září začala opět zhoršovat. Bádensko-Württembersko už ale testy hradit nechtělo, což podle Federleové zdůvodňovalo tím, že to nemá význam, neboť infekce není příliš rozšířená. "Město nám ale nabídlo, že náklady převezme, pokud budeme pečovatelské domovy nadále pravidelně testovat. A to pořád děláme," řekla. V okrese Tübingen je asi 50 domovů pro seniory a každý z nich projde nejméně jednou za 14 dní plošnými rozbory. "Díky tomu se nám daří relativně rychle nákazy lokalizovat," vysvětlila.

V říjnu se rozhodla kontroly rozšířit i na návštěvníky, proto zemskou vládu požádala o finance na rychlotesty. "Potřebovali jsem nástroj pro okamžité ověření. PCR test, kdy výsledek je za dva dny, nám v takovém případě byl k ničemu," řekla. "Dostala jsem ale odpověď, že něco takového v plánu není," uvedla. Obrátila se proto znovu na město a na okres.

"Zhruba do pěti hodin jsem měla 100.000 eur (2,6 milionu korun) na rychlotesty," řekla. "A 15. října jsem rychlotesty dostala. Hned ten den jsme domovům začali rychlotesty dodávat a proškolovat tamní personál, aby mohl odběry provádět," uvedla.

"Zároveň mi ale došlo, že 90 procent seniorů nežije v pečovatelských domovech, žijí doma. Jak ty chránit?" řekla. Navrhla jsem nakoupit 25.000 rychlotestů, což se díky sbírce podařilo. Test si tak v pojízdné ordinaci, která třikrát týdně stojí v centru Tübingenu, mohou nechat zdarma udělat vnoučata, která chtějí navštívit babičku, nebo třeba sousedky, které by si spolu chtěly vypít kávu.

Během Vánoc se možnost rychlotestů rozšířila na celé Bádensko-Württembersko, poté ale zemská vláda program opět ukončila. Federleová s ním ale v Tübingenu chce pokračovat i v dalších měsících, neboť ho považuje za důležitou prevenci. "Stále máme kolem dvou až čtyř procent pozitivních výsledků, a to u lidí, kteří jsou bez symptomů a kteří se přijdou otestovat preventivně," řekla.

Tito lidé by se podle ní jinak nešli otestovat, neboť příznaky nepociťují, protože by za komerční rychlotest 40 eur (1045 korun) nedali. "Infekci, aniž by o ní věděli, by roznášeli dále. Nás test stojí 4,65 eura (121 korun)," uvedla s tím, že díky velkému zájmu dárců je možné v Tübingenu s bezplatným testováním pokračovat.

Antigenní rychlotesty jsou proti rozborům PCR méně citlivé, jejich výhodou je to, že na rozdíl od PCR je výsledek k dispozici již za 15 minut. S odmítáním rychlotestů kvůli nepřesnosti Federleová nesouhlasí. "Kondomy také nejsou stoprocentně bezpečné a nikdo neříká, ať je nepoužíváme," argumentuje. Dodává, že nic jiného než testování a dodržování karantény k dispozici stejně není, dokud nebude populace dostatečně proočkována.

Federleová by chtěla, aby k podobné strategii přistoupilo celé Německo. Vedle testování místní starosta Boris Palmer od podzimu nabízí seniorům možnost jet k lékaři či na nákup taxíkem za cenu hromadné dopravy, senioři navíc dostávají zdarma respirátory třídy FFP2 a v obchodech mají vyhrazené nákupní hodiny.

To, že je tübingenská cesta správná, dosvědčují podle Federleové čísla. V počtu nových případů na 100.000 obyvatel za sedmidenní období se město i okres stabilně drží na hodnotě kolem 50, což je cíl, kterého chce Německo dosáhnout. V Německu je podle Institutu Roberta Kocha tato hodnota nyní dvojnásobná.