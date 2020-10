TSK vypsala tendr na opravu Libeňského mostu a přestavbu okolí

Libeňský most v Praze (na snímku ze 3. března 2018).

Praha - Pražský Technická správa komunikací (TSK) dnes vypsala zakázku na rekonstrukci Libeňského mostu a přestavbu jeho okolí. V řízení vybírá projektanta i stavitele. Termín podání nabídek je 22. února 2021 a její maximální cena byla stanovena na 2,85 miliardy korun. Vyplývá to z dokumentu zveřejněného ve věstníku veřejných zakázek. První práce by podle dřívějších vyjádření vedení města a TSK mohly začít v roce 2022. Most z roku 1928 nebyl nikdy opravován.

Předmětem zakázky je rekonstrukce a přestavba soumostí Libeňského mostu od křižovatky s Dělnickou a Jankovcovou ulicí až po Palmovku. Zakázka se netýká jen soumostí, ale vybraná firma bude pracovat i na obnovení vltavského ramene, vybuduje cyklostezky nebo bezbariérový přístup na most z Rohanského ostrova, který se změní v odpočinkovou oblast. Vystavěn bude takzvaný proplachovací kanál.

TSK a město zvolily metodu projekt&build, kdy jedna firma dodá projekt a zároveň práce také provede. Zájemci mohou TSK předkládat své nabídky do 22. února příštího roku a předpokládaný termín podpisu smlouvy s vybranou firmou je podle dokumentu stanoven na konec prvního pololetí 2021. Smlouva bude uzavřena na 60 měsíců.

Libeňský most z roku 1928 je v havarijním stavu. Předloni byl kvůli tomu dočasně uzavřen pro auta a MHD. Letos se při diagnostikách ukázalo, že všechny oblouky vykazují stejnou zatížitelnost jako v době stavby. Minulé vedení Prahy počítalo se zbouráním mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, současné vedení magistrátu ale rozhodlo o opravě.

Problémy se stavem mostů má Praha dlouhodobě. Na začátku prosince 2017 spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé. Nová lávka byla dokončena letos v říjnu. Praha aktuálně řeší také opravu Hlávkova mostu. Ve špatném stavu je také Palackého most a TSK letos opravuje spodní části Barrandovského mostu.