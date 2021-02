TSK v Praze vyslala kvůli úklidu sněhu do ulic veškerou techniku

Praha - Pražští silničáři vyslali dnes do ulic kvůli odklízení sněhu veškerou techniku, to znamená všech 73 sypačů. V terénu jsou také desítky dalších strojů. ČTK to sdělila mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Problémy mají spoje MHD, některé silnice jsou nesjízdné a provoz byl přerušen. Zimní údržbu komunikací zajišťuje každoročně od 1. listopadu do 31. března TSK, která si najímá Pražské služby (PSAS).

"Likvidační posyp na motoristických komunikacích prvního pořadí byl vyhlášen ve 20:30 a na komunikacích druhého a třetího pořadí pak ve 22:00. Práce stále probíhají a výjezd na všech pořadích nebyl dosud ukončen. Vozovky jsou sjízdné se zvýšenou opatrností," uvedla Lišková.

Kromě zmíněných sypačů je v ulicích také dalších 53 menších strojů. Kdy úklid skončí, zatím není jasné. Uklízeny jsou rovněž chodníky.

Silnice a chodníky jsou uklízeny v několika tzv. pořadích. V prvním vyjedou sypače a pluhy na nejdůležitější komunikace a chodníky, zejména v okolí úřadů, nemocnic, škol či nádraží a stanic metra. Uklizeny musí být do dvou hodin od výjezdu. V druhém pořadí silničáři uklízí zbývající komunikace druhé třídy a ve třetím pořadí ty zbylé.

Desítky minut zpoždění nabírají autobusy MHD. Problémy mají zejména autobusy v kopcích, což se týká například linky číslo 140 v Prosecké ulici, jejíž provoz byl podle webu organizace Ropid plánující pražskou MHD zastaven. Stejně tak nejezdí linky 107 a 147 v úseku mezi Roztockou a Suchdolem, linka číslo 231 z Dívčích hradů směrem Na Knížecí a autobus číslo 128 z Hlubočep na Žvahov v Praze 5. Potíže má rovněž příměstská doprava včetně vlaků. Podle Liškové pak dopravu komplikují také nehody.

Na zimní údržbu silnic a chodníků má TSK od začátku zimního období připraveno 24.000 tun soli a solanky, 127 strojů včetně sypačů a připravena je více než tisícovka zaměstnanců. Na některých místech funguje i automatický protinámrazový systém.