TSK uskuteční zátěžové testy na pražském Palackého mostě

Praha - Pražská Technická správa komunikací (TSK) dnes provede zátěžové testy na Palackého mostě mezi Podskalím a Smíchovem. Testy jsou součástí celkové diagnostiky mostu před jeho plánovanou rekonstrukcí. Kvůli testu bude most uzavřen v noci na neděli a následně z neděle na pondělí. Uzavírka bude platit vždy od 22:00 do 04:50. Tramvaje i automobily budou muset jezdit po objízdných trasách. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Další testy provede na mostě TSK o víkendu 8. a 9. června.

Tzv. statické zatěžovací zkoušky spočívají v tom, že se jednotlivé části konstrukce podrobí zatížení, které zjistí její stav. Na mostě provedou odborníci také hloubkové sondy na celkem devíti místech na vozovce a jeden šikmý vrt z podskalské náplavky. V rámci diagnostiky už most prozkoumali potápěči, průzkum ukázal, že pilíře nejsou podemlety.

Řidiči budou muset jet po objízdné trase. Ta povede po Rašínově nábřeží přes Jiráskovo náměstí a Jiráskův most do Zborovské. V opačném směru pak přes Hořejší nábřeží a dále přes Jiráskův most na Rašínovo nábřeží.

Po objízdných trasách budou muset jezdit rovněž tramvaje. Linky číslo 5 a 94 pojedou mezi Lazarskou a Andělem přes Národní třídu a most Legií na Újezd a odtud dále k Andělu. Po stejné objízdné trase pojedou i linky 10 a 16. Tramvaj číslo 7 pojede z Palackého náměstí do Myslíkovy a přes Národní třídu a Újezd k Andělu.

Palackého most je jeden z pražských mostů, které jsou ve špatném stavu a město plánuje jejich celkovou rekonstrukci. Diagnostiku TSK nechává dělat i u dalších mostů. Problémy se stavem mostů se v Praze řeší dlouhodobě, předloni se zřítila lávka v Troji. Kromě Palackého se nyní zkoumá Hlávkův most a most Legií, které jsou rovněž ve špatném stavu. Diagnostika a dopravní omezení čekají i Barrandovský most a Lanový most na Jižní spojce. Špatně je na tom také Libeňský most, kde město připravuje rekonstrukci. Práce by měly začít letos.