Tsitsipas věří, že se brzy dočká i grandslamového titulu

Londýn - Čerstvý vítěz Turnaje mistrů Stefanos Tsitsipas věří, že brzy získá i některou z grandslamových trofejí. Jednadvacetiletý řecký tenista si je ale vědom, že nebude snadné v zápasech na tři vítězné sety porazit hvězdnou trojici Roger Federer, Novak Djokovič a Rafael Nadal.

Tsitsipas v neděli přehrál ve finále vrcholné akce sezony v Londýně Rakušana Dominica Thiema 6:7, 6:2 a 7:6 a získal první velkou trofej v kariéře. "Věřím, že jsem blízko, abych byl korunován také jako grandslamový šampion. Vím, jsou to silná slova, ale mám pocit, že tam patřím," uvedl po finálové bitvě rodák z Atén.

Uspět na grandslamu znamená vyhrát sedm zápasů. A to na tři vítězné sety, zatímco na Turnaji mistrů se hraje na dva. Překonat legendární trio Federer, Djokovič a Nadal dokázala v posledním desetiletí jen hrstka soupeřů. "Je to velice obtížný úkol, ale pro nás mladé je to otázka času. Buď je porazíme, nebo si počkáme," naznačil Řek, že jednou přijde čas, kdy hvězdy odejdou a trůny se uvolní.

Nejen se silnými soupeři, ale i se sebou samotným a s velkým očekáváním bude Tsitsipas bojovat v příští sezoně. "Přál bych si, abych mohl předvídat budoucnost, ale to nedokážu," pokrčil rameny a pokračoval: "Ale věc se má tak, že když si řeknu, že musím vyhrát grandslam, tak to nedokážu. Rafa jednou říkal, že nehraje na výhru v turnaji, ale jde vyhrát každý zápas. To je cesta."

Svěřenec svého otce Apostolose, jehož dědeček Sergej Salnikov získal s fotbalisty tehdejšího Sovětského svatu zlato na olympiádě v roce 1956, prožívá strmý vzestup. Loni ovládl Turnaj mistrů pro hráče do 21 let a nyní už dominoval v hlavní kategorii a usadil se v desítce světového žebříčku. "Je za tím obrovské množství práce, které jsem tomu věnoval, a zasloužil jsem si takový výsledek," řekl šestý hráč světa.

Finále zvládl za výrazné podpory publika, které bylo převážně na jeho straně. "Nic podobné jsem nezažil. Tohle vám dlužím," poděkoval fanouškům.

Turnaj mistrů vždy sledoval v televizi. "Vždycky jsem si říkal si, že tihle chlápci mají za sebou šíleně skvělý rok, že se tam dostali," řekl Tsitsipas, který jezdí trénovat i do akademie Francouze Patricka Mouratogloua. "A teď tady stojím, jsem jedním z nich a mám v náručí trofej šampiona. To je jízda jak na horské dráze."

Poprvé se Tsitsips na Turnaj mistrů podíval předloni. Tehdy jako první junior světa měl možnost elitní hráče před zápasy rozehrávat. "První byl Dominic (Thiem). To je neuvěřitelné! Teď jsme spolu hráli finále. Fanastické!" pronesl Řek.

Třeba půjde v jeho stopách český talent Jonáš Forejtek, který si jako juniorská jednička letos před Masters zatrénoval i se Švýcarem Federerem.