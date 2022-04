Tsitsipas obhájil titul na antukovém Masters v Monte Carlu

Monte Carlo - Řecký tenista Stefanos Tsitsipas obhájil titul na antukovém turnaji Masters v Monte Carlu. Pátý hráč světového žebříčku porazil 6:3, 7:6 Španěla Alejandra Davidoviche, jenž si finále na okruhu ATP zahrál poprvé v kariéře, a získal první letošní a celkově osmou trofej v kariéře.

Třiadvacetiletý Tsitsipas získal úvodní set hladce za půl hodiny, pak ale o rok mladší soupeř setřásl nervozitu z finálového debutu a hra se vyrovnala. V závěru nedokázal favorit za stavu 5:4 duel dopodávat a Davidovich si vynutil tie-break. V něm už měl opět navrch zkušenější Řek a ovládl ho poměrem 7:3.

Davidovich tak už v Monaku další cenný skalp nepřidal. K premiérovému startu ve finále se probil přes světovou jedničku Novaka Djokoviče, Davida Goffina, který přijel do Monte Carla jako čerstvý vítěz turnaje v Marrákeši, šampiona z Indian Wells Taylora Fritze a Grigora Dimitrova. V žebříčku se díky úspěšnému tažení posune ze 46. místa na 27. příčku.

"Byl to hodně těžký soupeř. Bojoval i ve chvílích, kdy už jsem ani nečekal, že ještě bude bojovat. Zahrál pár úžasných vítězných míčů jakoby z ničeho nic a byl hrozně nepředvídatelný," pochválil soupeře finalista loňského Roland Garros Tsitsipas. "Bylo to pozoruhodné a jsem na sebe pyšný. V některých chvílích to sice vypadalo, že se to nevyvíjí dobře, ale dokázal jsem zůstat klidný a věřil jsem, že to dotáhnu," dodal v rozhovoru na kurtu.

Tenisový turnaj mužů v Monte Carlu

(antuka, dotace 5,802.475 eur):

Dvouhra - finále:

Tsitsipas (3-Řec.) - Davidovich (Šp.) 6:3, 7:6 (7:3).

Čtyřhra - finále:

Ram, Salisbury (1-USA/Brit.) - Farah, Cabal (6-Kol.) 6:4, 3:6, 10:7.