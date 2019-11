Tsitsipas je v semifinále Turnaje mistrů, Nadal vyhrál z mečbolu

Londýn - Nováček na Turnaji mistrů Stefanos Tsitsipas je po Rakušanovi Dominicu Thiemovi druhým semifinalistou. Řecký tenista dnes zdolal v Londýně obhájce trofeje Němce Alexandera Zvereva 6:3 a 6:2, má na kontě dvě výhry a jistý postup ze skupiny Andreho Agassiho. A to i díky třísetovému vítězství světové jedničky Rafaela Nadala ze Španělska, který v duelu s Rusem Daniilem Medveděvem odvrátil mečbol a zvítězil 6:7, 6:3 a 7:6.

Jednadvacetiletý Tsitsipas potvrdil, že se mu proti o rok staršímu Zverevovi, což z jejich zápasu dělalo nejmladší souboj na Masters po deseti letech, daří. Němce porazil počtvrté za sebou. Řek čelil jedinému brejkbolu, který v páté hře odvrátil a sám získal servis soupeře třikrát, a to díky tlaku po druhém podání.

Poprvé prorazil Němcův servis na 5:3, čímž rozhodl první set. Brejkem vstoupil Tsitsipas do druhého setu, další přidal na 4:1 a duel se Zverevem, kterému nepomohlo ani nahlížení do telefonu v jedné pauze, dovedl suverénně do vítězného konce.

Mnohem větší drama přinesl první dnešní zápas. Nadal v pondělí podlehl Zverevovi a duel s Medveděvem si už nemohl dovolit ztratit. Přesto se zdálo, že se bude radovat jeho o deset let mladší soupeř. Rus se dostal v třetí sadě do vedení 5:1 a navíc získal mečbol, Nadal ale předvedl svého bojovného ducha, jenž ho zdobí celou kariéru a pomohl mu k zisku 19 grandslamových titulů.

Pěti gamy za sebou otočil na 6:5, Medveděv ještě zachránil tie-break, ale v něm zvítězil 7:4 španělský favorit. Nadal po dvou hodinách a 44 minutách využil první mečbol, když Medveděvův bekhendový úder skončil těsně v autu. Talentovaného Rusa porazil Španěl letos i potřetí po finálových zápasech v Montrealu a na US Open.

"Dnes se stalo něco, co se stane jednou za tisíc zápasů," řekl Nadal k obratu a mečbolu, který odvrátil dokonalým kraťasem. "Když čelíte mečbolu, říkáte si, za pět minut jsem v šatně, takže už hrajete uvolněně, protože jste téměř poraženi," dodal.

Vítězství výrazně pomohlo Nadalovi v boji o pozici světové jedničky na konci roku, o kterou ho chce připravit Novak Djokovič. Srb nyní musí celý turnaj vyhrát, Nadalovi stačí postoupit do finále.

Výsledky tenisového Turnaje mistrů v Londýně

Skupina Andreho Agassiho:

Nadal (1-Šp.) - Medveděv (4-Rus.) 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4), Tsitsipas (6-Řec.) - A. Zverev (7-Něm.) 6:3, 6:2.

Tabulka:

1. Tsitsipas 2 2 0 4:0 2 2. A. Zverev 2 1 1 2:2 1 3. Nadal 2 1 1 2:3 1 4. Medveděv 2 0 2 1:4 0

Čtyřhra:

Skupina Maxe Mirného:

Rojer, Tecau (6-Niz./Rum.) - Cabal, Farah (1-Kol.) 6:2, 5:7, 10:8, Herbert, Mahut (7-Fr.) - Krawietz, Mies (3-Něm.) 7:5, 7:6 (7:3).

Tabulka:

1. Herbert, Mahut 2 2 0 4:0 2 2. Krawietz, Mies 2 1 1 2:3 1 3. Rojer, Tecau 2 1 1 3:3 1 4. Cabal, Farah 2 0 2 1:4 0