Ithaka (Řecko) - Řecko má dobrý důvod věřit, že po formálním opuštění záchranného programu má před sebou lepší časy. Prohlásil to řecký premiér Alexis Tsipras. Řecko oficiálně opustilo poslední ze tří záchranných programů v pondělí a od nynějška by se mělo samo financovat na mezinárodních dluhopisových trzích, jak to činí i jiné státy.

"Dnes v naší zemí začíná nový, historický den," prohlásil Tsipras. "Naše země znovu získala právo utvářet si vlastní budoucnost," citovala premiéra agentura Reuters.

Tsipras si pro svůj projev zvolil ostrov Ithaka, jako symbol konce moderní Odyssey, kterou podle něj Řecko od roku 2010 prožívalo. Homérův epos Odyssea vypráví o návratu ithackého krále Odyssea z trojské války zpět domů, tato cesta mu trvala deset let. Analogii s Odysseem použil již bývalý řecký premiér Jorgos Papandreu, který v dubnu 2010 požádal své evropské partnery a Mezinárodní měnový fond (MMF) o první záchranný úvěr. Tehdy řekl, že Řecko a Řeky čeká nová Odyssea.

Tispras si pro svůj projev vybral kopec s výhledem na zátoku. V neformálním oblečení, bílé rozepnuté košili a volných tmavých kalhotách, a se zádumčivým výrazem ve svém proslovu často použil analogii s Odysseou, ve které se hlavní hrdina musel vypřádat s kyklopy, sirénami a nepoctivými nápadníky, kteří chtěli zaujmout jeho místo. Byl to odkaz na opoziční stranu Nová demokracie, která nyní vede v průzkumech veřejného mínění. Volby se v Řecku uskuteční příští rok.

Tsipras také upozornil, že Řecko by nikdy nemělo zapomenout na tvrdou lekci pod přísným finančním dohledem věřitelů. "Nikdy nezapomeneme na příčiny nebo na lidi, kteří vedli naši zemi k pomoci," dodal.

Řecko obdrželo od roku 2010 celkem tři záchranné úvěry od svých evropských partnerů a MMF v celkové výši téměř 289 miliard eur (7,4 bilionu Kč). Půjčky však doprovázely přísné podmínky. Od vypuknutí krize řecká ekonomika klesla o čtvrtinu, třetina obyvatel se propadla do chudoby a tisíce lidí odešly do zahraničí. Země také zůstala vysoce zadlužená, její dluh dosahuje 180 procent hrubého domácího produktu (HDP).

Řecko již nemusí přijímat bolestivé reformy, země by ale v následujících letech měla udržovat přebytek primárního rozpočtu, tedy bez zahrnutí splátek dluhu. Na příští rok je také naplánováno další snížení penzí. Až do splacení posledních peněz ze záchranného úvěru, tedy do roku 2060, budou zemi dál čtvrtletně navštěvovat experti. Jejich úkolem je prověřit, zda země plní dohodnuté cíle v oblasti veřejných financí.