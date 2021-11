Tržní hodnota majitele Googlu poprvé překonala hranici dvou bilionů dolarů

New York - Tržní hodnota americké společnosti Alphabet, která je majitelem internetového vyhledávače Google, dnes poprvé překonala hranici dvou bilionů dolarů (43,6 bilionu Kč). Stala se tak po firmách Apple a Microsoft třetí americkou veřejně obchodovanou společností, která tuto hranici pokořila, napsala agentura Bloomberg.

"Je to jen číslo, ale domnívám se, že demonstruje, že to jsou vedoucí podniky," uvedla analytička Kim Forrestová ze společnosti Bokeh Capital Partners. "Je to opravdu jednoduché - trh odměňuje jejich růst a jejich růstové vyhlídky vysokou tržní hodnotou," dodala.

Alphabet v poslední době těží z oživení výdajů na digitální reklamu a z růstu v oblasti cloudových služeb. Akcie podniku si od začátku letošního roku připisují zhruba 70 procent. Během dnešního obchodování se jejich cena vyšplhala až na rekordních 3020,69 dolaru za kus. Hranici jednoho bilionu dolarů tržní hodnota Alphabetu poprvé překonala loni v lednu.

Společnost Alphabet minulý měsíc oznámila, že ve třetím čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 68 procent na téměř 19 miliard dolarů. Její celkové tržby stouply o 41 procent na více než 65 miliard dolarů, takže překonaly očekávání analytiků.

Většinu tržeb společnosti Alphabet tvoří příjmy z reklamy. Poptávka po službách podniku v poslední době roste, protože pandemie covidu-19 přiměla lidi trávit více času na internetu. Google je největším internetovým vyhledávačem na světě a jedničkou na světovém trhu s internetovou reklamou.