Tržby ve službách ve 3. čtvrtletí stouply, přibylo ubytovaných

Praha - Poskytovatelům služeb stouply ve třetím čtvrtletí tržby bez očištění meziročně o 8,9 procent. Vyšší byly podruhé v řadě. Růst ale zpomalil, ve druhém čtvrtletí činil 15,1 procenta. Vyplývá to z revidovaných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Nejvíce se opět dařilo odvětvím spojeným s cestovním ruchem. Loňské výsledky výrazně ovlivnila epidemie koronaviru. Do ubytovacích zařízení v ČR v 3. čtvrtletí přijelo 6,7 milionu hostů, meziročně o 12,5 pct víc. Proti předcovidovému roku 2019 je to o desetinu méně.

"Letecká doprava vzrostla o 97 procent a cestovní agentury a kanceláře dokonce o více jak 175 procent. Tato meziroční navýšení souvisí zejména s loňskou velmi nízkou srovnávací základnou," uvedl Tomáš Harák z odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ. Výrazný růst zaznamenal i filmový a hudební průmysl, jehož tržby se oproti loňsku zvýšily o více než tři čtvrtiny.

V Česku se ve 3. čtvrtletí ubytovalo o 12,5 % lidí víc než před rokem

V tuzemských hotelech, penzionech a kempech se v letošním třetím čtvrtletí ubytovalo 6,7 milionu hostů, meziročně o 12,5 procenta víc. Proti roku 2019, ve kterém ještě cestovní ruch neovlivňovala epidemie koronaviru, je to ale o desetinu méně. Noclehů bylo letos od července do září proti loňsku o 11 procent více, turisté strávili v ubytovacích zařízeních v hlavní turistické sezoně 19,4 milionu nocí. Na svém webu to dnes oznámil Český statistický úřad (ČSÚ).

Domácích hostů meziročně přibylo o 10,4 procenta, zahraničních návštěvníků o 22,3 procenta. "V porovnání s letní sezonou v předpandemickém roce 2019 byl letos počet ubytovaných Čechů o 29 procent vyšší, cizinců se ubytovalo o 62 procent méně než před dvěma roky," uvedl ČSÚ. Noclehů bylo v letošním třetím čtvrtletí proti roku 2019 zhruba o sedm procent méně.