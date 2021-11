Tržby ve službách ve 3. čtvrtletí stouply, přibylo ubytovaných

Praha - Poskytovatelům služeb stouply ve třetím čtvrtletí tržby bez očištění meziročně o 8,9 procent. Vyšší byly podruhé v řadě. Růst ale zpomalil, ve druhém čtvrtletí činil 15,1 procenta. Vyplývá to z revidovaných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Nejvíce se opět dařilo odvětvím spojeným s cestovním ruchem. Loňské výsledky výrazně ovlivnila epidemie koronaviru. Přestože růstová dynamika tržeb za prodej služeb se podle analytiků obnovila, jejich celkový objem zaostává za obdobím před krizí. Důsledky pandemie si minimálně cestovní ruch ponese ještě několik let, uvedli dnes ekonomové. Do ubytovacích zařízení v ČR v 3. čtvrtletí přijelo 6,7 milionu hostů, meziročně o 12,5 pct víc. Proti předcovidovému roku 2019 je to o desetinu méně.

"Letecká doprava vzrostla o 97 procent a cestovní agentury a kanceláře dokonce o více jak 175 procent. Tato meziroční navýšení souvisí zejména s loňskou velmi nízkou srovnávací základnou," uvedl Tomáš Harák z odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ. Výrazný růst zaznamenal i filmový a hudební průmysl, jehož tržby se oproti loňsku zvýšily o více než tři čtvrtiny.

Dopravci a poskytovatelé skladovacích služeb meziročně utržili o 13,1 procenta více. Vedle leteckých společností si polepšila také například lodní doprava, a to o 23,8 procenta. Skladování a vedlejší činnosti v dopravě evidují tržby vyšší o 21,2 procenta. Rostly rovněž poštovní a kurýrní činnosti i pozemní a potrubní doprava.

Tržby pohostinských a stravovacích zařízení stouply o 8,4 procenta. Konkrétně ve stravování a pohostinství byly vyšší proti loňskému třetímu čtvrtletí o 6,4 procenta a v ubytování o 15,2 procenta.

V administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně vzrostly 18,3 procenta. Nejvíce se na tom podílely právě cestovní agentury a kanceláře. Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání zaznamenaly růst o 11,8 procenta, činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu pak o více než pět procent.

V profesních, vědeckých a technických činnostech vzrostly tržby o 6,4 procenta, v informačních a komunikačních činnostech o 5,7 procenta. Tržby se naopak snížily poskytovatelům služeb v oblasti nemovitostí, a to o 0,2 procenta. Mohl za to pokles pronájmu nemovitostí o 1,1 procenta. Realitní kanceláře utržily o 3,9 procenta více.

Po očištění o kalendářní vlivy byly tržby ve službách meziročně vyšší o 9,5 procenta, mezičtvrtletně reálně vzrostly o 2,6 procenta.

Vývoj ve službách podle ekonoma Komerční banky Martina Gürtlera ukazuje, že růst ve třetím kvartálu byl tažen zřejmě jen domácí poptávkou, když průmysl zůstal ve stejném období vlivem chybějících vstupů výrazně utlumený.

"Celkově mají služby stále potenciál kompenzovat výpadky průmyslu, avšak vzhledem k aktuálnímu pandemickému vývoji bude jejich příspěvek k růstu ekonomiky přece jen menší. Šance, že se česká ekonomika v závěru roku nakonec vyhne poklesu, tu přece jen stále ještě je," dodal ekonom ČSOB Petr Dufek.

V Česku se ve 3. čtvrtletí ubytovalo o 12,5 % lidí víc než před rokem

V hotelech, penzionech a kempech v Česku se v letošním třetím čtvrtletí ubytovalo 6,7 milionu hostů, meziročně o 12,5 procenta víc. Proti roku 2019, ve kterém ještě cestovní ruch neovlivňovala epidemie koronaviru, je to ale o desetinu méně. Noclehů bylo letos od července do konce září proti loňsku o 11 procent více, turisté strávili v ubytovacích zařízeních v hlavní turistické sezoně 19,4 milionu nocí. Na svém webu to dnes oznámil Český statistický úřad (ČSÚ).

Návštěvnost se zvýšila druhým čtvrtletím po sobě. Domácích hostů meziročně přibylo o 10,4 procenta, zahraničních návštěvníků o 22,3 procenta. "V porovnání s letní sezonou v předpandemickém roce 2019 byl letos počet ubytovaných Čechů o 29 procent vyšší, cizinců se ubytovalo o 62 procent méně než před dvěma roky," uvedl ČSÚ. Ubytovaných bylo proti loňsku víc ve všech krajích České republiky, nejvýrazněji o 41,7 procenta jich přibylo v Praze.

Noclehů bylo v letošním třetím čtvrtletí proti roku 2019 zhruba o sedm procent méně. Proti loňsku se počet přenocování domácích hostů zvýšil o 9,1 procenta, turisté ze zahraničí strávili v ubytovacích zařízeních o 21,8 procenta nocí více. Na hotely připadá 46 procent noclehů, na penziony a kempy po 16 procentech. Hostů od července do září meziročně přibylo o 26,5 procenta v hotelech a o 9,6 procenta v penzionech. "Naopak kempy zaznamenaly pokles příjezdů o 3,7 procenta," oznámil ČSÚ.

Z ciziny přicestovalo nejvíc Němců, jejich 375.000 příjezdů představuje stále více než čtvrtinu zahraniční klientely. Meziročně je to ale téměř o desetinu méně. Ubytovaných ze Slovenska naopak přibylo o 41,5 procenta na 172.000. Polských 147.000 hostů bylo proti loňsku zhruba o sedm procent méně. Z mimoevropských zemí byli nejvíce zastoupení obyvatelé USA se 39.000 a Izraele se 35.000 příjezdů, uvedl ČSÚ.

Do kladných čísel se v letošním třetím čtvrtletí dostala také lázeňská ubytovací zařízení. Jejich 272.000 hostů bylo meziročně o desetinu víc. Počet přenocování se zvýšil o 5,3 procenta. "Počet příjezdů i strávených nocí v českých a moravských lázních byl meziročně vyšší u rezidentů. Mírně poklesl počet příjezdů nerezidentů, ale počet jejich přenocování se zvýšil," uvedl ČSÚ. Osm z deseti ubytovaných lázeňských hostů byli Češi a jejich průměrný pobyt trval sedm nocí.