Tržby v autoprůmyslu loni klesly o desetinu na 1,04 bilionu Kč

Praha - Tuzemským automobilkám a výrobcům dílů loni klesly tržby o 10,3 procenta na 1,04 bilionu korun. Export se snížil o 9,8 procenta na 872 miliard Kč. Důvodem poklesu je celosvětová pandemie koronaviru. Výroba osobních aut se snížila o 19 procent na 1,15 milionu vozů. Uvedli to dnes zástupci Sdružení automobilového průmyslu na tiskové konferenci.

Tržby finálních výrobců klesly o osm procent na 606 miliard korun, zatímco u dodavatelských firem se snížily o 13 procent na 415 miliard. Firmám ve výzkumu, vývoji a službách klesly příjmy o 18 procent na 19 miliard.

"Přes celou řadu negativ přinesl loňský rok i několik pozitivních zpráv. Ukázala se síla českého autoprůmyslu, který se po jarních odstávkách dokázal velmi rychle vrátit zpět. Vloni v červnu jsme predikovali propad tržeb o zhruba 215 miliard, konečný účet je nakonec příznivější, když i přes všechny těžkosti celkové tržby opět přesáhly jeden bilion korun. Desetiprocentní pokles tržeb oproti téměř pětinovému poklesu výroby vozidel pak svědčí o trvalém směřování k produkci s co nejvyšší přidanou hodnotou," uvedl viceprezident sdružení Miroslav Dvořák.

Dopad pandemie na počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu byl minimální. Mimo jiné i díky vládnímu programu Antivirus se firmám v krizovém období podařilo udržet klíčové zaměstnance. Celkový počet pracovníků v odvětví klesl o dvě procenta na 135.624 lidí. Průměrná mzda u firem sdružení poprvé v historii přesáhla 45.000 korun a rostla obdobným tempem jako průměrná mzda v ČR. Stejně jako v minulém roce jí převyšuje o téměř 27 procent.

Automobilky i letos pracují v režimu krizového řízení. Podobně jako jiná odvětví řeší nedostatek vstupních surovin v celém dodavatelském řetězci a měnící se logistické toky - to vše v době rekordně rostoucích cen a nedostatku pracovní síly v celém průmyslu. "Situace kolem vývoje covidu navíc zůstává nadále nejistá. Zlepšení tak můžeme očekávat zřejmě nejdříve v roce 2022," uvedl generální ředitel Toyota Motor manufacturing Robert Kiml.

Za celý letošní rok sdružení odhaduje růst výroby o 12 procent, což bude stále devět procent pod rokem 2019. "Meziroční pokles o deset procent je dobrou zprávou, včetně toho, že obdobně poklesl export. Zejména v kontextu toho, že objemově v počtu kusů poklesl evropský prodej a výroba zhruba o čtvrtinu. Naši dodavatelé a výrobci tedy mají solidní zastoupení v segmentech s vyšší hodnotou, které méně klesaly a navíc tvoří větší hodnotu na tržbách. Dosažení 12procentního růstu bude letos obtížné, vzhledem ke komplikacím ve výrobě a dodávkách," řekl ČTK automobilový expert EY Petr Knap.

Řešení zdravotní krize je podle sdružení jedním z klíčových faktorů pro udržení výroby také ve druhé polovině roku. Automobilky podporují obezřetný přístup a apelují na přijetí dlouhodobé a transparentní strategie testování a očkování, jednoznačně nastavených procesů pro případ dalších vln pandemie, včetně přijímání předvídatelných mimořádných opatření vlády.

Příští měsíce navíc přinesou diskusi o několika klíčových regulacích, zejména snižování CO2 z dopravy či výroby nebo emisní normy EURO 7/VII.

Česko bylo loni třetím největším producentem osobních vozidel v Evropě a desátým na světě. V přepočtu na jednoho obyvatele je nadále jedničkou ve výrobě autobusů a dvojkou v produkci osobních vozů. Členové Sdružení automobilového průmyslu představují 13 procent zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu ČR, kteří dohromady vytvářejí 29 procent tržeb zpracovatelského průmyslu.

Výroba aut do konce května stoupla o dvě pětiny na 559.934 vozů

Výroba osobních aut za pět měsíců letošního roku meziročně vzrostla o 40 procent na 559.934 vozů. Ve srovnání s obdobím od ledna do konce května 2019 je to stále o desetinu méně. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu.

Výrobu nadále negativně ovlivňují narušené dodavatelské řetězce, celosvětový nedostatek polovodičů, ale i dalších surovin a nedostatek pracovní síly. Za vysokým meziročním nárůstem pak stojí fakt, že v loňském roce se výroba ve druhé polovině března a v dubnu až na několik výjimek prakticky zastavila.

"Poptávka po nových vozidlech je nadále výrazně pod úrovní předkrizového roku 2019. V zemích EU, tedy na našich hlavních exportních trzích, je tento pokles téměř čtvrtinový," uvedl generální ředitel Toyota Motor Manufacturing a viceprezident sdružení Robert Kiml.

Škoda Auto vyrobila v tuzemských závodech 365.186 automobilů, což představuje meziroční nárůst o 38,5 procenta. V květnové výrobě se pak projevil nedostatek čipů, kvůli kterému automobilka vyrobila 59.881 automobilů, tedy o 27 procent méně než v květnu 2019, tedy v době před koronavirem. Nošovický Hyundai zvýšil produkci o 46 procent na 116.300 aut. V Toyotě pak bylo od ledna do května vyrobeno 78.448 vozidel, což je nárůst o 39 procent. Z celkového počtu vyrobených osobních vozů bylo 9,6 procenta elektrických.

V prvních pěti měsících roku bylo vyrobeno 1810 autobusů, tedy o 5,5 procenta více než v loňském roce a o 12,6 procenta méně než v roce 2019. Iveco vyrobilo 1666 autobusů, což je nárůst o 8,4 procenta, SOR Libchavy, který jako jeden z mála výrobců nezastavil produkci ani v loňské první covidové vlně, vyrobil 138 autobusů, což je pokles o 19 procent. Výrobci nákladních aut uvádí výsledky jen za kvartál.

V novém roce se nadále daří výrobě motocyklů značky Jawa. V dosavadním průběhu roku vyrobila 477 strojů, což po loňském útlumu znamenalo nárůst o 304 motocyklů.