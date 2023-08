Tržby textilního průmyslu v 1.pololetí klesly, oděvní průmysl je měl vyšší

Brno - Tržby textilního průmyslu letos v prvním pololetí klesly o 4,6 procenta na 26,3 miliardy korun. Odvětví se potýká s obtížnou situací na globálním trhu. Naopak oděvnímu průmyslu se daří dobře a roste s výjimkou covidové pandemie od roku 2016. Za první pololetí tržby v oboru dosáhly pěti miliard korun, meziročně se zvýšily o 4,8 procenta. Podle výkonného ředitele Asociace textilního oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK) Jiřího Česala je oděvní průmysl v dobré kondici a dokázal nastavit konkurenceschopné ceny. Řekl to dnes na tiskové konferenci před zahájením brněnských veletrhů Styl a Kabo.

Česal míní, že je však obtížné říct, jakou fází ekonomického cyklu obě odvětví procházejí, protože na ně působí faktory mimořádného charakteru. Nejprve to byl covid a poté citelné zdražení energií. To postihlo především energeticky náročnou část textilního průmyslu, tedy výrobu vláken, barvení či povrchové úpravy. "Firmám se dařilo prorážet cenové stropy, zdražovaly, ale zákazníci si také hledali levnější produkty. Naším největším konkurentem bylo Polsko. Energie tam stály mnohem méně. Textilní průmysl tak šel výrazně dolů ve třetím loňském čtvrtletí a propad se zatím nepodařilo vyrovnat," řekl Česal.

Naopak oděvní průmysl nastavil takové ceny, za které dokáže svoje zboží prodat. Po covidu se dokázal rychle vzchopit.

V obou odvětvích mírně ubývalo zaměstnanců. Často kvůli tomu, že se nedaří shánět potřebný počet pracovníků. V textilním jich ubylo o 2,1 procenta, v oděvním o 0,9 procenta, a to v podnicích, které mají nad 20 zaměstnanců. V obou odvětvích dohromady tak na konci pololetí pracovalo 27.400 lidí, jejichž průměrná mzda rostla v textilním průmyslu o 11,4 procenta na 32.600 korun, v oděvním o 7,5 procenta na 23.600 korun.

Nárůst zahraniční konkurence se podepsal i na snížení vývozu textilu, a to o devět procent. Naopak vývoz oděvů rostl o tři procenta.

Na obě odvětví také patrně dopadnou opatření související se Zelenou dohodou EU a cirkulární ekonomikou. Zatím není jasné, co budou muset výrobky splňovat. Výrobci či prodejci, kteří budou uvádět v EU na trh zboží ze třetích zemí, ale budou odpovědní za elektronické pasy výrobku a správnost údajů, které budou zahrnovat například původ suroviny, místo a způsob výroby a další informace. Zároveň se na evropské úrovni projednává směrnice o odpadech, podle níž se bude řídit sběr, třídění a recyklace oděvů i obuvi. Jak to na český průmysl dopadne, není zatím podle Česala zřejmé. "Pozitivní je, že tato opatření se nemají týkat mikropodniků do pěti zaměstnanců," doplnil Česal.

