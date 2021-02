Tržby obchodů loni poprvé od roku 2012 klesly

Praha - Maloobchodní tržby v Česku kromě prodejů aut loni poprvé od roku 2012 meziročně klesly, a to při očištění o sezonní vlivy o 0,9 procenta a bez očištění o 0,6 procenta. Nejvíce pokles postihl prodejny oděvů a obuvi. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Za samotný prosinec tržby naopak meziročně vzrostly bez očištění o sezonní vlivy o 3,7 procenta a s očištěním o 1,4 procenta. Ve většině měsíců roku 2020 ale tržby ve srovnání s předchozím rokem klesaly. Pokles maloobchodních tržeb za loňský rok není podle analytiků dramatický, vzhledem k pandemii koronaviru a restrikcím je to podle nich spíše pozitivní výsledek.

"V prosinci byl po část měsíce povolen maloobchodní prodej ve všech prodejnách, což se projevilo meziročním zvýšením maloobchodních tržeb o 3,7 procenta," sdělila ředitelka odboru statistiky služeb ČSÚ Marie Boušková. "Například prodejny s výrobky pro domácnost měly meziročně o více než osm procent vyšší tržby. Tržby za prodej prostřednictvím internetu si také v prosinci udržely více než 30procentní růst," doplnila. Meziměsíčně dokonce v prosinci maloobchodní tržby stouply o více než osm procent.

Za celý rok 2020 se výrazně meziročně snížily třeba tržby obchodů s oblečením a obuví, a to o 29,6 procenta. Prodejny s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci zaznamenaly pokles tržeb o 10,9 procenta. Tržby za potraviny celkově stagnovaly. U nespecializovaných prodejen s převahou potravin však stouply o 0,8 procenta, zatímco u specializovaných obchodů s potravinami o 12,6 procenta klesly. Snížily se také třeba tržby za pohonné hmoty o 7,9 procenta.

Největšího růstu naopak loni dosáhly tržby za zboží prodávané přes internet či zásilkové služby, a to o 28,2 procenta. Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím stouply tržby za počítačové a komunikační zařízení o 2,5 procenta, za farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží o 1,5 procenta a za výrobky pro domácnost o 1,2 procenta.

V celém motoristickém odvětví se tržby očištěné o kalendářní vlivy loni meziročně snížily o 15,4 procenta a bez očištění o 15,3 procenta. Tržby za opravy motorových vozidel klesly o 13 procent a tržby za prodej vozidel včetně náhradních dílů o 15,9 procenta.

Za prosinec zaznamenal nejvýraznější růst také prodej zboží přes internet nebo zásilkovou službu, kde tržby stouply o 30,4 procenta. Naopak meziročně klesly třeba tržby ve specializovaných prodejnách potravin o 19,8 procenta. Očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel se meziročně snížily o sedm procent. Neočištěné tržby klesly meziročně o 0,7 procenta.

Pokles maloobchodu za loňský rok nemají analytici za dramatický

Pokles maloobchodních tržeb za loňský rok není podle analytiků dramatický, vzhledem k pandemii koronaviru a restrikcím je to podle nich spíše pozitivní výsledek. Uvolnění vládních opatření v prosinci pomohlo oživení maloobchodu, výkon ale není dost dobře možné meziročně srovnávat. Propojily se v něm totiž odložená listopadová spotřeba a předvánoční nákupy, uvedli dnes analytici pro ČTK.

"Ve světle bezprecedentního propadu ekonomiky nevypadá tento pokles až tak dramaticky. Potvrzuje to hypotézu, že během pandemie covid-19 domácnosti měnily strukturu své spotřeby, a že část peněz uspořených za nedostupné služby použily na útraty za zboží," řekl ekonom UniCredit Bank Jiří Pour. Zároveň ale upozornil, že tržby za opravy a prodeje aut propadly o 15,3 procenta, tedy nejvíce od roku 2001, kdy jsou k disposici data.

Čísla maloobchodu za celý rok podle hlavního ekonoma investiční skupiny Natland Petra Bartoně jasně dokazují, jak nerovnoměrně vládní nařízení dopadla na různé typy obchodů. Velkým nespecializovaným s převahou potravin vzrostly tržby o 0,8 procenta, zatímco specializovaným potravinám klesly o 12,6 procenta. Velké řetězce tak podle něj vydělaly na nuceném přesunu spotřebitelů od místních menších obchodů, i proto, že si v nich kromě potravin mohli koupit další zboží. Mnoho specializovaných obchodů protiepidemická opatření nepřežije a lidé se s nákupy ještě více přesunou z center měst na jejich okraje do nákupních center, uvedl.

V prosinci maloobchodníci meziročně utržili bez započítání kalendářních vlivů o 3,7 procenta více, s očištěním o 1,4 procenta. "Mezi vánočními dárky bylo výrazněji zastoupeno zboží, které má umožnit snadněji přežít omezení, kterým musíme čelit. Stoupla zejména poptávka po vybavení domácnosti, počítačích, mobilech a elektronice," řekl ekonom společnosti Deloitte David Marek.

Analytik ČSOB Petr Dufek uvedl, že přes otevřené obchody se v prosinci dařilo znovu i e-shopům. Ty podle něj stále expandují v odvětvích, která dříve stála stranou pozornosti. Ukrajují si tak podle něj stále větší podíl na trhu na úkor kamenných prodejen.

Maloobchodní tržby v prvním čtvrtletí letošního roku budou kvůli vládním nařízením podle ekonoma Komerční banky Michala Brožky zřejmě velmi slabé. "Celkový vývoj ekonomiky je s ohledem na okolnosti lepší, než řada prognóz ukazovala, k čemuž významně přispěla uvolněná hospodářská politika a fakt, že příchodu pandemie předcházelo období prosperity," uvedl. Trvalejší oživení se podle něj dá očekávat ale až s imunizací významné části obyvatel, tedy spíše ve druhé polovině roku.