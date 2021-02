Tržby gastro podniků se loni propadly o 63 miliard Kč, ukázala analýza

Praha - Tržby gastronomických zařízení se loni kvůli pandemii koronaviru a souvisejícím vládním opatřením podle analýzy společnosti Dotykačka propadly o 63 miliard Kč z předloňských 195 miliard korun. Každý čtvrtý podnik tak může skončit. Dotykačka, jejíž pokladní systém využívá čtvrtina českých gastronomických zařízení, to uvedla v tiskové zprávě.

Obrat stravovacích podniků podle Dotykačky meziročně klesl o 32 procent. Protiepidemická nařízení nejcitelněji zasáhla diskotéky, kluby a další zařízení orientovaná na noční život, tržby jim v porovnání s rokem 2019 klesly o 61 procent. V případě hospod Dotykačka zaznamenala propad o 44 procent. Nejlépe krizi zvládly kavárny a bistra. "Tyto podniky do určité míry i za normálních okolností fungují v režimu ´take away´. Za celý rok jejich tržby klesly jen o 15 procent," uvedl ředitel Dotykačky Petr Menclík.

Regionálně zaznamenaly největší propad podniky ve Zlínském kraji, kde dosáhly meziročně o 41 procent nižších tržeb. Podle Menclíka to souvisí s lokálním ohniskem koronaviru na Uherskohradišťsku. Podobné je to podle něj i s Moravskoslezským a Olomouckým krajem, kde platily restrikce i v letních měsících. K nejslabším oblastem patřil také Karlovarský a Plzeňský kraj. Důvodem byl úbytek zahraničních turistů, ale i to, že v Plzeňském kraji podle Menclíka převládají hospody, které patří k nejpostiženějším typům zařízení.

Regionálně se nejlépe dařilo podnikům na turisticky oblíbených místech Libereckého a Královéhradeckého kraje či ve vinařských oblastech na jižní Moravě.

Současnou situaci se nemusí podle restauratéra a garanta projektu Moje restaurace za Asociaci malých a středních podniků a živnostníků Luboše Kastnera podařit překonat 25 procentům gastronomických zařízení. "Třetinový pokles hodnoty trhu, k tomu vyhlídka na snižující se kompenzace a slabý nájezd tržeb v letošním roce bude znamenat odliv zhruba čtvrtiny provozovatelů a analogicky i stejného počtu zaměstnanců. Odvětví gastronomie nezachrání kompenzace, ale tržby. Proto je nyní zásadní, kdy dojde alespoň k částečnému rozvolnění a obnově provozu," řekl.

Restaurace, bary a kavárny musely být na jaře uzavřené od 14. března, od 11. května mohly pustit hosty na zahrádky, od 25. května vláda povolila i provoz vnitřních prostor. Další nucené uzavření nastalo od 14. října, které trvalo do 2. prosince. Následně ale platila pro gastronomická zařízení výrazná omezení kapacity i otevírací doby. Stravovací podniky jsou znovu zcela uzavřené od 18. prosince. Občerstvení mohou prodávat jen přes výdejní okna či rozvoz.