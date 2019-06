Tržby automobilek stouply na nový rekord 1,102 bilionu Kč - video

Praha - Tržby tuzemských automobilek a dodavatelů dílů loni vzrostly o 0,8 procenta na rekordních 1,102 bilionu korun. Z toho finální výrobci utržili 617,5 miliardy Kč, tedy o 0,6 procenta více než v předchozím roce. Oznámili to dnes na tiskové konferenci zástupci Sdružení automobilového průmyslu. Proti předchozímu roku, kdy byl růst sedmiprocentní, tempo výrazně zpomalilo.

Podle prezidenta sdružení Bohdana Wojnara odvětví v minulém roce zřejmě dosáhlo svého vrcholu. "Z dat našich členů i veřejných zdrojů lze vysledovat podstatné snížení tempa růstu z předchozích let a vyčerpání trhu práce. S ohledem na transformaci odvětví, vývoj na evropských a světových trzích a další rizika můžeme očekávat podobný vývoj i v letošním roce," uvedl Wojnar.

Produkce v celkové hodnotě 920 miliard korun šla na export. Proti předchozímu roku vývoz vzrostl o 0,3 procenta. Export z 31 procent směřoval do Německa, sedm procent mířilo do Francie, 6,6 procenta do Velké Británie a 6,4 procenta do Španělska.

Produkce se loni zvýšila o 1,7 procenta na nový rekord 1,437 milionu vozů. Rostla již pátý rok v řadě. Výroba největší automobilky Škoda stoupla o 3,3 procenta. Export osobních vozidel meziročně vzrostl o dvě procenta, zatímco domácí poptávka o 1,7 procenta poklesla. Výroba autobusů se za leden až prosinec zvýšila o 5,6 procenta na 4890 vozů. Jediný výrobce motocyklů, týnecká Jawa vyrobila 1493 strojů, tedy o 162 kusů více než v roce 2017.

Průměrná mzda v autoprůmyslu se loni zvýšila o 8,7 procenta na 40.865 korun měsíčně. Byla tak o 28 procent nad celorepublikovým průměrem v ČR. Dělníci v automobilkách brali průměrně 34.556 korun, což je nárůst o 8,4 procenta. Počet zaměstnanců ve firmách sdružení se zvýšil o téměř čtyři procenta na 133.079 lidí.

Tuzemský automobilový průmysl reprezentuje 26 procent průmyslové výroby a 23 procent exportu ČR. Podílí se jednou třetinou na investicích do výzkumu a vývoje.