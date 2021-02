Trutnovský soud uzavřel 40 let starý případ Pavla Wonky

Hradec Králové - Okresní soud v Trutnově uzavřel 40 let starý případ Pavla Wonky. Soud dospěl k závěru, že se nedopustil porušování domovní svobody, za což byl Wonka v roce 1981 odsouzen. Porušování domovní svobody se měl tehdy dopustit tím, že údajně násilím vnikl do bytu své tchyně. ČTK to sdělil advokát bratrů Wonkových Lubomír Müller. Trutnovský soud o tom rozhodl v úterý.

Pavel Wonka je označován za posledního politického vězně komunistického režimu v Československu, který zemřel ve vězení. O očištění jména Pavla Wonky usiluje již řadu let jeho bratr Jiří Wonka.

Trutnovský soud v oddůvodnění úterního rozhodnutí uvedl, že důkazní situace proti obviněnému Pavlu Wonkovi byla i podle tehdejšího trestního práva velice chatrná a spíše než o zákonnosti lze hovořit o tendenčnosti a zatvrzelosti tehdejších orgánů činných v trestním řízení vůči němu.

"Nynější rozhodnutí samozřejmě Pavlu Wonkovi život nevrátí. Je však historicky cenným dokladem o 'jisté tendenčnosti a zatvrzelosti orgánů činných v trestním řízení' v 80. letech minulého století," uvedl Müller.

V roce 1981 byl Pavel Wonka trutnovským soudem odsouzen k pětadvacetiprocentním srážkám z platu po dobu pěti měsíců za nezákonné vniknutí do bytu tchyně. Hájil se tím, že v bytě byl hlášen, zatímco jeho tchyně ne. Po letech právních bojů se Pavel Wonka domohl obnovy řízení, a tím se dostalo do fáze, kdy bylo zapotřebí znovu rozhodnout o podané obžalobě. Trutnovský soud v březnu 1988 kvůli neúčelnosti trestní stíhání zastavil, protože Wonka byl v roce 1987 odsouzen za závažnější čin. Jiřímu Wonkovi vadilo, že trutnovský soud se v roce 1988 nezabýval vinou či nevinou v případu z roku 1980.

Wonka 26. dubna 1988 za dosud nevyjasněných okolností v pouhých 35 letech v královéhradecké věznici zemřel. Soudy na začátku 90. let Wonku rehabilitovaly v souvislosti s rozsudkem z roku 1987, který byl podkladem pro usnesení z roku 1988.

"Můžeme se poučit, že i když je trestní stíhání zastaveno, z mravního hlediska je důležité, proč se tak stalo. Je totiž něco jiného, když je trestní stíhání zastaveno kvůli tomu, že pachatel toho má na svědomí už tolik, že nemá cenu ho dále trest, nebo jen kvůli tomu, že zemřel či na něj dopadá amnestie, anebo zda je trestní stíhání zastaveno kvůli tomu, že žalovaný skutek není trestným činem," uvedl v prohlášení Müler.

Pavel Wonka byl před listopadem 1989 za své názory a činnost perzekvován a několikrát skončil ve vězení, odsouzen byl za smyšlené činy. Zpráva o Wonkově úmrtí vyvolala pobouření i ve světě. Pohřeb se uskutečnil v jeho rodném Vrchlabí za účasti asi 2000 lidí, včetně signatářů Charty 77 nebo členů Jazzové sekce a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, ale i zástupců osmi velvyslanectví západních zemí. Za Wonkovu smrt nebyl nikdo potrestán.