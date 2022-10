Trussová rezignovala na funkci britské premiérky, ve které byla šest týdnů

Londýn - Liz Trussová rezignovala na funkci britské premiérky. Novinářům to oznámila po dnešním jednání s nejvyššími představiteli Konzervativní strany. V úřadu byla něco málo přes šest týdnů. V čele vlády zůstane, dokud konzervativci nezvolí svého nového vůdce či vůdkyni. Tato volba podle předsedy Výboru 1922 Grahama Bradyho nebude trvat déle než do pátku 28. října. Má být tedy výrazně kratší než poslední volební proces konzervativců, který začal 7. července rezignací Borise Johnsona a uvedením do funkce Trussové 6. září.

"Vzhledem ke vzniklé situaci nemohu naplnit mandát, který mi svěřila Konzervativní strana," řekla Trussová novinářům shromážděným před sídlem ministerských předsedkyň či předsedů v Downing Street.

Rezignace je vyvrcholením vládní krize, kterou v posledních dnech prohloubily ekonomické reformní plány, především daňové škrty, od nichž byla Trussová nakonec nucena ustoupit. Navzdory tomu, že se za své chyby omluvila a vyměnila v čele resortu financí Kwasiho Kwartenga za Jeremyho Hunta, nepodařilo se jí uklidnit nevoli ve vlastní straně.

Trussová rezignovala bezprostředně po jednání s nejvyššími představiteli Konzervativní strany, konkrétně s vicepremiérkou Thér?se Coffeyovou, předsedou strany Jakem Berrym a předsedou Výboru 1922 Bradym.

Lídr labouristické opozice Keir Starmer i šéfka Skotské národní strany (SNP) Nicola Sturgeonová vyzvali k okamžitému vyhlášení předčasných voleb. "Volby jsou demokratický imperativ. Nemám slova, která by popsala tenhle naprostý binec," prohlásila Sturgeonová. Starmer řekl stanici Sky News, že "Konzervativní strana už nemá mandát k tomu, aby vystavila zemi dalšímu experimentu".

"Každá z jejich krizí vznikla v Downing Street, ale zaplatila za ni britská veřejnost na úrokových sazbách. Na další svůj nepořádek už prostě nemohou odpovědět tak, že lusknou prsty a vymění toho člověka nahoře. Potřebujeme předčasné volby, okamžitě," prohlásil Starmer.

Mezi jmény osob, které by mohly Trussovou ve funkci nahradit, se objevují například Rishi Sunak a Penny Mourdantová - oponenti Trussové ve vnitrostranické volbě premiéra letos v létě. List The Times s odkazem na své zdoje uvedl, že kandidaturu vážně zvažuje i expremiér Johnson.

Detaily o výběru nového vůdce Konzervativní strany zatím nejsou jasné, konečné volby se ale zúčastní dva kandidáti. O průběhu volby rozhoduje Výbor 1922 - orgán Konzervativní strany, který sdružuje poslance bez vládních funkcí a de facto řídí vnitřní fungování strany.

Trussová byla do dnešního dne v čele vlády 44 dní, což je nejkratší premiérský mandát v britské historii. Na druhém místě je George Canning, který byl v úřadu 119 dní do své smrti v roce 1827.

Podle Macrona je důležité, aby Británie nalezla stabilitu

Podle Emmanuela Macrona je důležité, aby Británie po dnešní rezignaci premiérky Liz Trussové co nejrychleji nalezla stabilitu. Francouzský prezident to řekl v Bruselu při příjezdu na summit Evropské unie. Americký prezident Joe Biden ujistil, že ani po odchodu Trussové se nemění nic na tom, že USA a Británii jsou silní spojenci, mezi nimiž je trvalé přátelství. Ruské ministerstvo zahraničí odchod konzervativní političky uvítalo.

"To, co chceme, je především stabilita," prohlásil Macron. "V osobní rovině je mi vždycky líto, když vidím, jak nějaký kolega odchází," dodal.

Šéf Elysejského paláce se s Trussovou setkal před dvěma týdny v Praze na summitu Evropského politického společenství. Jejich schůzka byla vnímána jako sblížení Francie a Británie poté, co Trussová potvrdila, že Macron je přítel její země. Oba politici se tehdy dohodli na dalším společném setkání, což například BBC považovala za možnou novou fázi v postbrexitových vztazích Británie a EU.

"Děkuji premiérce Liz Trussové za to, že Spojeným státům byla partnerkou v mnoha záležitostech," uvedl Biden. Konkrétně jde o to, že Londýn i Washington dávají Moskvě jasně najevo, že nese odpovědnost za válku na Ukrajině. "Budeme pokračovat v úzké spolupráci s britskou vládou, abychom se vypořádali s celosvětovými výzvami, kterým naše země čelí," řekl také Biden.

Český premiér Petr Fiala podle úřadu české vlády uvedl, že věří, že nový britský premiér bude jmenován co nejdříve a že s ním bude moci nadále rozvíjet výborné česko-britské vztahy. Trussové přeje do budoucna vše dobré.

Nizozemský premiér Mark Rutte odchodu premiérky lituje, řekl, že si s Trussovou rozuměl. "Měli jsme stejný názor na celou řadu věcí," poznamenal a dodal, že se těší na spolupráci s jejím nástupcem nebo nástupkyní. "Bude už pátý, myslím," podotkl šéf nizozemské vlády, který je ve funkci od roku 2010.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová uvedla, že někoho tak katastrofálního Británie na premiérském postu ještě neměla. Podle ní se bude na Trussovou vzpomínat kvůli její "katastrofální nevzdělanosti". Zacharovová tím zřejmě měla na mysli chybu, které se Trussová v únoru ve funkci ministryně zahraničí dopustila při schůzce se svým ruským kolegou Sergejem Lavrovem. Dvě ruské oblasti považovala za součást Ukrajiny a britská velvyslankyně v Rusku ji musela opravovat. Trussová za to sklidila posměch ruských médií.

Trussová jako šéfka britské diplomacie a později i jako ministerská předsedkyně patřila k zastáncům tvrdé linie vůči Rusku v souvislosti s jeho invazí na Ukrajinu.