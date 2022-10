Trussová bojuje o přežití, toryové tajně hledají náhradu, píší britská média

Londýn - Britská média se dnes shodně věnují osudu premiérky Liz Trussové v čele kabinetu, který vede teprve pět týdnů. The Guardian píše, že Trussová bojuje o politické přežití. Komentátor veřejnoprávní stanice BBC si klade otázku, jak dlouho ještě Trussová vydrží v Downing Street, Daily Express píše o blížící se rozhodující bitvě. Podle zjištění deníku Daily Mail se zákonodárci Trussovou pokusí sesadit již tento týden.

Trussová stanula v čele Konzervativní strany poté, co po odchodu Borise Johnsona vyhrála ve stranickém hlasování. V posledních týdnech čelí kritice zejména za své plány na reformu daní a hospodářství, kterými chtěla nastartovat britskou ekonomiku. Její kroky vyvolaly prudké zvraty na finančních trzích, nelíbí se opozici ani části její vlastní strany. Detaily reformy vláda slibuje představit 31. října.

"Trussová bojuje o politické přežití, toryové v parlamentu jí vyhrožují odstraněním a dokonce i její spojenci varují, že dny jejího premiérování jsou téměř sečteny," začíná svůj text politická komentátorka levicového deníku The Guardian Pippa Crerarová. "Ve Westminsteru (sídle britského parlamentu) o víkendu pokračovalo spiknutí," dodává Crerarová s odkazem na jednání poslanců o možném nástupci Trussové.

Dopisovatel BBC Nick Eardley o víkendu zjišťoval postoje britských poslanců k situaci. Mnozí z nich pod podmínkou anonymity přiznali, že předpokládají, že premiérka bude muset odejít z úřadu dříve než před řádnými volbami. Někteří jí dávají měsíce, stále více spolustraníků ale hovoří i o týdnech nebo dokonce dnech do nucené rezignace. "Lidé vědí, že je konec. Zůstává jen otázka jak a kdy," cituje jednoho z poslanců Eardey. Toryové podle něj už počítají s prohrou v příštích volbách, které se mají konat nejpozději v lednu 2025.

"Toryové v parlamentu se tento týden pokusí sesadit premiérku Liz Trussovou navzdory varování Downing Street, že by to mohlo vyvolat všeobecné volby," uvedl bulvární deník Daily Mail. Více než 100 poslanců patřících k vládní Konzervativní straně je připraveno předložit předsedovi konzervativního Výboru 1922 Grahamu Bradymu návrh na vyslovení nedůvěry Trussové, uvedl deník s odvoláním na nejmenované zdroje. Mohlo by se to stát už tento týden, zdůrazňuje Daily Mail.

Podle pravidel Konzervativní strany nemůže premiér čelit hlasování o důvěře, dokud není rok ve funkci. V praxi by ale tlak na Bradyho mohl přesto vést ke hlasování.

"Toryové tajně jednali o korunovaci nového lídra," píší editoři v úvodníku středopravicového deníku The Times. "Mnoho konzervativních poslanců považuje odchod Trussové stále více za nevyhnutelný," dodávají a upozorňují na očekávané reakce finančních trhů i možné kroky britské centrální banky. Politický komentář na rozdíl od jiných novin The Times nedoplnily portrétem premiérky, na titulní straně je fotografie kokršpaněla krále Karla III.

Deník Daily Express, který je obvykle neochvějným zastáncem Trussové, se ptá, zda další obraty v plánu na finanční reformu mohou "zachránit naši ekonomiku". Trussovou podle deníku čeká "Den D", vojenský termín pro zahájení operace zde odkazuje na pondělní otevření finančních trhů po víkendových změnách ve vládě i jejích ekonomických plánech.

Konzervativně laděný deník The Daily Telegraph dává na titulní straně prostor Penny Mordauntové, která byla jednou z hlavních konkurentek Trussové v boji o vedení strany. "Británie potřebuje stabilitu, ne operetní představení," uvedla Mordauntová a dodala, že strana musí premiérku i nového ministra financí podpořit.