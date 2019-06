Trumpův tým řeší problémy kolem nepříznivých volebních průzkumů

Washington - Volební štáb prezidenta Donalda Trumpa přerušil spolupráci s třemi společnostmi pro průzkum veřejného mínění, které v neveřejné interní anketě zjistily zaostávání šéfa Bílého domu za kandidátem demokratů Joe Bidenem. Napsal to dnes list The New York Times. Trumpa prý rozhořčilo, že nepříznivé výsledky, jejichž existenci prezident výslovně popřel, se dostaly do médií. Hlavu státu budou Američané opět volit v listopadu příštího roku.

Štáb, který připravuje obhajobu Trumpova prezidentského mandátu, si nechal provést průzkum v 17 amerických státech. V několika státech považovaných za klíčové pro výsledek voleb Trump neuspěl v souboji s Bidenem, který je považován za jeho hlavního soupeře v táboře dvaceti demokratických kandidátů. Trump by například podle průzkumů za Bidenem zaostal o víc než deset procent v Michiganu, Wisconsinu nebo Pensylvánii.

Ještě koncem minulého týdne Trump tvrdil, že žádné průzkumy nebyly. O víkendu ale televize ABC přinesla jejich výsledky, podle nichž by Trump volby v příštím roce prohrál i na Floridě, považované za rozhodující stát. V Texasu, letité baště republikánů, by vyhrál jen o dvě procenta. O jednotky procent by prohrál v Ohiu, Georgii, Iowě nebo Severní Karolíně.

Skutečnost, že výsledky, určené jen pro vnitřní potřebu Trumpova týmu, se dostaly do médií, prezidenta pobouřila, píše The New York Times. Manažer jeho kampaně Brad Parscale se rozhodl přerušit spolupráci se třemi z pěti společností, s nimiž Trumpův volební štáb spolupracuje. Omezil tak okruh lidí, kteří by informace o průzkumech mohli vynášet. Jednou ze sociologických společností, které se znelíbily, je i firma založená nynější vlivnou Trumpovou poradkyní Kellyanne Conwayovou.

Radikální Parscaleův krok přišel dva dny před oficiálním zahájením Trumpovy volební kampaně, která začne v úterý na shromáždění ve floridském Orlandu. Očekává se hojná účast, Trump na twitteru minulý týden napsal, že poptávka více než trojnásobně překračuje kapacitu 20.000 míst haly, kde se s příznivci setká.