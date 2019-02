Washington (USA) - Koalice 16 amerických států v čele s Kalifornií zažalovala rozhodnutí vlády prezidenta Donalda Trumpa vyhlásit stavu nouze ve snaze opatřit peníze na stavbu zdi na hranici Spojených států s Mexikem. Oznámily to tiskové agentury.

Žaloba, podaná u federálního soudu v Kalifornii, uvádí, že prezidentovo nařízení porušuje dvě ustanovení ústavy: jedno vymezuje legislativní postupy a druhé dává Kongresu poslední slovo ve veřejných financích.

Tvrdí také, že ministerstvo vnitřní bezpečnosti porušilo zákon o ochraně životního prostředí tím, že nevypracovalo dopadovou studii ohledně důsledků stavby zdi na přírodu v Kalifornii a Novém Mexiku.

Donald Trump podle žalobců "uvrhl zemi do své vlastní ústavní krize".

Podání žaloby v předstihu oznámil generální prokurátor Kalifornie Xavier Bercerra, který stejně jako většina zastupitelů nejlidnatějšího amerického státu patří k demokratické opozici. Trump podle něj "nesmí krást peníze Američanům a americkým státům, které jim uvolnil Kongres".

Kromě Kalifornie žalobu podávají státy Colorado, Connecticut, Delaware, Havaj, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, Nové Mexiko, New York, Oregon a Virginie.

Kalifornie napadá Trumpa u soudu opakovaně. Bercerra už podal přinejmenším 45 žalob proti vládě, poznamenala agentura AP.

Trump vyhlásil stav nouze v pátek v naději, že mu to umožní získat peníze na stavbu zdi i v situaci, kdy mu Kongres financování v požadované výši odepřel. Bílý dům počítá s možností odčerpat přes 6,5 miliardy dolarů z rozpočtů Pentagonu a ministerstva financí. S částkou 1,4 miliardy USD, kterou mu na posílení ochrany hranic poskytl Kongres, by prezident dostal celkem zhruba osm miliard dolarů (182 miliard Kč).

Kongres nemůže podle ústavy prezidentovo rozhodnutí zrušit, ale může hlasováním rozhodnout, že existující stav nouze končí. Příslušná rezoluce se už podle listu The New York Times připravuje ve Sněmovně reprezentantů. Kromě demokratických členů Kongresu s prezidentovým postupem nesouhlasí ani část republikánů. Obávají se, že nynějšího precedentu, kdy hlava státu vyhlašuje tak mimořádné opatření bez pádného důvodu, by mohli zneužít budoucí demokratičtí prezidenti.

Podle listu The Washington Post prezidentovo páteční rozhodnutí už během víkendu zažalovalo několik nevládních organizací, například Středisko pro biodiverzitu, Hraniční síť pro lidská práva, Občané pro odpovědnost a etiku nebo Americká unie občanských práv. Všechny argumentují tím, že hlava státu v rozporu s ústavou obchází Kongres.