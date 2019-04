Peking - Návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa na novou dohodu o omezení strategických zbraní, která by vedle USA a Ruska zahrnovala i Čínu nebo další země, nepovažuje mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina za reálný. Na okraj pekingského summitu o projektu Hedvábné stezky mluvčí Dmitrij Peskov novinářům řekl, že zamýšlená úmluva by ohrozila podstatu jaderného odstrašení.

"Bylo by ideální uklidit celý svět od jaderných zbraní. Ale na druhou stranu bychom přišli o faktor odstrašení," řekl Peskov. "Mějte na paměti faktor odstrašení, rovnováhu v odstrašení," dodal ke smyslu jaderného arzenálu.

Trump letos v lednu v poselství o stavu unie prohlásil, že místo dosavadní smlouva START by bylo dobré dojednat novou smlouvu, která by zahrnovala Čínu a další státy. Smlouva START, kterou tehdejší prezidenti USA a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medveděv podepsali v Praze, vyprší v roce 2021. Může být sice prodloužena o pět let, ale Trump podle televize CNN chce raději dojednat smlouvu novou, který by zahrnovala i zbraně nestrategické povahy. Na návrhu už pracují experti Bílého domu, poznamenala televize.

Smlouva START omezila arzenály Spojených států a Ruska zhruba o třetinu na 1550 strategických jaderných hlavic rozmístěných maximálně na 700 odpalovacích zařízeních.