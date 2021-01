Trumpův klub přišel kvůli řádění v Kapitolu o PGA Championship

Palm Beach Gardens (USA) - Americká golfová asociace odebrala pořádání majoru PGA Championship v roce 2022 klubu v Bedminsteru v New Jersey, jenž patří prezidentovi Donaldu Trumpovi. Organizace PGA of America se tak rozhodla několik dnů po středečním řádění Trumpových příznivci v budově Kapitolu ve Washingtonu, které dosluhující prezident podle expertů vyvolal svým odmítnutím uznat porážku ve volbách.

"Je zjevné, že pořádání PGA Championship v klubu Trump Bedminster by poškodilo naši značku. Proto se s ním naše rada rozhodla ukončit smlouvu. Udělali jsme to proto, aby naše organizace i PGA Tour mohly vést a rozvíjet golf i v dalších desetiletích," uvedl prezident PGA of America Jim Richerson.

Klub Trump Bedminster měl jeden ze čtyř turnajů kategorie major hostit v květnu příštího roku. "Měli jsme s PGA of America krásný vztah a jejich rozhodnutí nás nesmírně zklamalo. Je to porušení závazného kontraktu a neměli žádné právo dohodu ukončit. Do PGA Championship v Bedminsteru jsme investovali mnoho a mnoho milionů dolarů," reagoval mluvčí koncernu Trump Organization. Končící americký prezident je vášnivým golfistou a jeho organizace vlastní mimo jiné 17 hřišť různě po světě.

Letos se má PGA Championship hrát v rezortu Kiawah Island v Jižní Karolíně. Náhradní dějiště pro příští rok by mělo být známo v příštích týdnech.