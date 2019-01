Washington - Bývalý volební poradce a dlouhodobý přítel Donalda Trumpa Roger Stone dnes u federálního soudu ve Washingtonu popřel svou vinu. Před soudem, který bude jeho záležitost projednávat, stanul kvůli obviněním z maření vyšetřování, ovlivňování svědka a z lhaní Kongresu, která proti němu vznesl tým zvláštního vyšetřovatele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Roberta Muellera. Ten se zaměřuje na údajný ruský vliv na americké prezidentské volby z roku 2016.

Šestašedesátiletý politický konzultant se dnes objevil před washingtonským soudem poté, co byl minulý pátek ve svém domě zadržen komandem policejních těžkooděnců a následně propuštěn na kauci. Přes víkend pak tvrdě napadal Muellera a vyšetřování vůči své osobě označil za politicky motivované.

Stone podle vyšetřovatelů tajně spolupracoval se zakladatelem serveru WikiLeaks Julianem Assangem a předem věděl o ukradení a zveřejnění e-mailů Johna Podesty, někdejšího šéfa volebního týmu neúspěšné demokratické prezidentské kandidátky Hillary Clintonové. Masivní soubor elektronické pošty měl Clintonovou před volbami poškodit a zvýšit Trumpovy šance na zvolení.

Za krádeží a zveřejněním e-mailů podle amerických tajných služeb stojí ruská rozvědka nebo hackeři, jejichž činnost Moskva řídí. Pokud by Stone o chystaném zveřejnění předem věděl, mohlo by to znamenat, že měl na ruské iniciátory kampaně spojení. Žádné důkazy podporující tuto teorii ale známy nejsou.

Stone, který sám sebe označuje za "agenta provokatéra" americké pravice, podle žalobců mimo jiné lhal o obsahu svých rozhovorů se zástupci Trumpovy předvolební kampaně.

Stone je šestou osobou z nejbližšího okolí prezidenta, kterou tým zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera obvinil. Celkově už bylo obviněno 35 lidí včetně 12 příslušníků ruských tajných služeb a 13 dalších Rusů, kteří se údajně pokoušeli ovlivnit v roce 2016 americké prezidentské volby. Američany Muellerův tým obviňuje většinou pouze z lhaní vyšetřovatelům nebo Kongresu.