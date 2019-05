Washington - Někdejší osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen by dnes měl nastoupit do vězení. Tříletý trest si odpyká ve federálním nápravném zařízení v obci Otisville asi 110 kilometrů severozápadně od New Yorku. Soud v prosinci poslal dlouholetého Trumpova spolupracovníka za mříže za lhaní Kongresu, krácení daní a porušení zákonů o financování politické kampaně.

"Jakto, že jsem jediný? Já jsem nepracoval pro kampaň. Pracoval jsem pro něj (Trumpa). Jakto, že jsem to já, kdo jde do vězení? Já nejsem ten, kdo se vyspal s pornohvězdou," řekl na konci dubna Cohen v rozhovoru časopisu New Yorker.

Ve skutečnosti je ale Cohen už třetím člověkem z Trumpova okolí, který byl v posledních 12 měsících poslán do vězení. Bývalý šéf Trumpova volebního štábu Paul Manafort dostal dohromady 7,5 roku odnětí svobody za spiknutí proti Spojeným státům, za pokus ovlivňovat svědky a za daňové a bankovní podvody. Někdejší Trumpův poradce pro zahraniční politiku George Papadopoulos zase agentům FBI lhal při vyšetřování vlivu Ruska na poslední americké prezidentské volby. Loni v září byl odsouzen ke dvěma týdnům vězení.

Dvaapadesátiletý Cohen pro Trumpa pracoval od roku 2006 a kdysi prohlásil, že by za něj byl ochoten "schytat kulku". V únoru při výpovědi před americkými zákonodárci ale svého někdejšího šéfa označil za lháře a rasistu, který ke lhaní nutí ostatní. Trump zase svého bývalého právníka, který loni začal spolupracovat s vyšetřovateli na rozplétání vlivu Moskvy na volby v USA, nazýval krysou a jinak jej veřejně kritizoval.

Soud v New Yorku v prosinci Cohena shledal vinným z porušení pravidel pro financování volební kampaně. Před volbami z roku 2016 podle všeho uplácel dvě někdejší milenky budoucího prezidenta, aby o poměru s ženatým Trumpem mlčely. Rovněž byl odsouzen k dvěma měsícům vězení za to, že lhal americkým poslancům při slyšení o realitním projektu Donalda Trumpa v Moskvě.