Washington - Bývalý volební poradce Donalda Trumpa Roger Stone zadržený ráno ve svém domě stanul před soudem ve floridském Fort Lauderdale. Šestašedesátiletý politický konzultant a manažer byl s pouty na rukou obviněn z maření vyšetřování, ovlivňování svědka a z opakovaného lhaní výboru Sněmovny reprezentantů pro kontrolu zpravodajských služeb. Soud ho nakonec propustil na svobodu na kauci čtvrt milionu dolarů (přes 5,6 milionu korun) a až do dalšího jednání mu zakázal vycestovat z USA.

Stone podle vyšetřovatelů tajně spolupracoval se zakladatelem serveru WikiLeaks Julianem Assangem a předem věděl o ukradení a zveřejnění e-mailů Johna Podesty, někdejšího šéfa volebního týmu neúspěšné demokratické prezidentské kandidátky Hillary Clintonové. Masivní soubor elektronické pošty měl Clintonovou před volbami poškodit a zvýšit Trumpovy šance na zvolení.

V obvinění Stonea podle amerických médií stojí, že čelný představitel Trumpova volebního týmu v říjnu 2016 u Stonea zjišťoval, kdy investigativní server WikiLeaks vypustí další várku e-mailů poškozujících volební šance Clintonové. Osobou kontaktující Stonea byl podle agentury Reuters tehdejší šéf Trumpova volebního týmu a pozdější bezpečnostní poradce Bílého domu Steve Bannon. Stone mu prý řekl, že WikiLeaks zveřejní "další soubory e-mailů každý následující týden".

Za krádeží a zveřejněním e-mailů podle amerických tajných služeb stojí ruská rozvědka nebo hackeři, jejichž činnost Moskva řídí. Pokud by Stone o chystaném zveřejnění předem věděl, mohlo by to znamenat, že měl na ruské iniciátory kampaně spojení. Žádné důkazy podporující tuto teorii ale známy nejsou.

Stonea před svítáním zadrželo v dramatické operaci komando policejních těžkooděnců, kteří se zbraněmi a přístroji pro noční vidění obklíčili jeho dům. Zadrženého muže vyvedli do policejního vozu v pyžamu. Podle znalců americké policejní praxe jsou podobné operace vyhrazeny případům, kdy hrozí ozbrojený odpor zadržovaného nebo nebezpečí, že zničí důležité dokumenty.

Stone je šestou osobou z nejbližšího okolí prezidenta, kterou tým zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera obvinil. Celkově už bylo obviněno 35 lidí včetně 12 příslušníků ruských tajných služeb a 13 dalších Rusů, kteří se údajně pokoušeli ovlivnit v roce 2016 americké prezidentské volby.

Stone je mezi konzervativními politiky v New Yorku a Washingtonu dlouhá léta známou osobou. Sám se označuje za "agenta provokatéra" americké pravice. Politickou kariéru zahájil milovník a šiřitel konspiračních teorií v roce 1972, na zádech má podle Reuters vytetovanou tvář bývalého republikánského prezidenta Richarda Nixona.

Obviněný Stone dal prostřednictvím svého právníka najevo, že dnešnímu obvinění se bude vehementně bránit. Advokát Grant Smith řekl agentuře Reuters, že Stone, obviněný mimo jiné ze lhaní kongresovému výboru, jen poslancům "zapomněl říct cosi nepodstatného".

Zadržení svého bývalého spojence komentoval na twitteru prezident Trump. Napsal, že vyšetřování údajného ruského vlivu na americké volby je "největší hon na čarodějnice" v historii USA.