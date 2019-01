Washington - Rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa zrušit zahraniční cestu kongresové delegace a odvolat účast delegace USA na ekonomickém fóru v Davosu oddálilo možnost kompromisu ve sporu o blokování vládních financí. Shodují se na tom američtí komentátoři. Podle dnešní informace listu The New York Times si demokratičtí kongresmani pokořující kroky hlavy státu sotva nechají líbit.

Trump ve čtvrtek zablokoval odlet zvláštního letounu, jímž měla kongresová delegace v čele s demokratkou Nancy Pelosiovou odletět do Bruselu a na utajovanou cestu za americkými vojáky v Afghánistánu. Podle amerických médií přišlo Trumpovo rozhodnutí jako blesk z čistého nebe, poslanci už seděli v autobusu na cestě k letecké základně Andrews u Washingtonu, odkud měl letoun startovat. Zprávu prý přijali jako opaření.

Později týž den přišla z Bílého domu zpráva o tom, že Trump zrušil cestu americké vládní delegace na Světové ekonomické fórum ve švýcarském Davosu. Delegaci měl vést ministr financí Steven Mnuchin, jejím členem měl být i ministr zahraničí Mike Pompeo. Do Švýcarska měl původně odletět sám Trump, účast ale kvůli rozpočtové krizi už dříve odvolal.

Do Bruselu a do Afghánistánu měla kongresová delegace letět vládním letadlem ministerstva obrany, o jehož užívání rozhoduje Bílý dům. Aby cestu zablokoval sám prezident, je podle agentury Reuters krajně neobvyklé. Kongresmani nemají možnost prezidentovo rozhodnutí zvrátit, delegace má nicméně možnost vydat se na cestu běžnou komerční linkou. Návštěvu Afghánistánu by ale zřejmě musela vynechat.

List The New York Times dnes cituje kalifornského demokratického poslance Adama Schiffa, podle něhož Kongres nedovolí prezidentovi, aby mluvil do jeho cestovních plánů. "Jsme rovnocennou součástí řízení státu," řekl poslanec a dodal, že šéf Bílého domu si zřejmě neuvědomuje novou situaci, kdy demokraté po listopadových volbách ovládají Sněmovnu reprezentantů.

Bílý dům se podle televize Fox News rozhodl zastavit veškeré lety poslanců a senátorů vládními letadly, dokud nebude rozpočtová krize vyřešena. Liberální média dnes jízlivě poznamenávají, že krátce poté, co toto rozhodnutí padlo, z letecké základny Andrews odstartovalo prezidentské letadlo s první dámou Melanií Trumpovou. Později přistálo na Floridě nedaleko Trumpova letoviska Mar-a-Lago.

Trump se o důvodech svých posledních rozhodnutí nezmínil, podle činitelů Bílého domu je ale pomstou za středeční výzvu Pelosiové, aby Trump odložil svou zprávu o stavu unie, kterou má v Kongresu přednést 29. ledna. Prezident sám do Kongresu přijít nemůže, musí v souladu s protokolem vyčkat pozvání obou komor. Dolní komoru, Sněmovnu reprezentantů, řídí právě Pelosiová.

Podle americké ústavy je hlava státu povinna členy Kongresu se stavem unie pravidelně seznamovat. Kdy a kde se to má stát, základní zákon nestanoví. Prezident tak má podle amerických médií možnost přednést svou zprávu jinde, například z Oválné pracovny Bílého domu. Jak se prezident zachová, nebylo zatím oznámeno.

"Politická přestřelka mezi Trumpem a Pelosiovou ukazuje, jak se vládní rozpočtová krize změnila ve vyhrocený souboj dvou politiků rozhodnutých zvítězit," napsala dnes agentura AP. Podle The New York Times "Trump pozoruhodně předvedl, jak se dokáže vytahovat na pozadí stále vyhrocenější krize kolem financování vlády".