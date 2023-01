Trumpovu firmu potrestal soud pokutou 1,6 milionu dolarů za daňové podvody

New York - Firmu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa - The Trump Organization - potrestal newyorský soud pokutou 1,6 milionu dolarů (36 milionů Kč) za daňové podvody. Informuje o tom agentura AP, podle níž to na jednu stranu je maximální trest, který soud mohl udělit, na druhou stranu však jen "symbolická" rána pro podnik s majetkem v hodnotě miliard dolarů. V případu šlo o porušení zákona ze strany manažerů společnosti. Trump sám souzen nebyl, i když podle vyšetřovatelů věděl, co se dělo.

Soud společnost šestasedmdesátiletého exprezidenta v prosinci shledal vinnou v 17 případech daňových trestných činů, včetně spiknutí a falšování obchodních záznamů. Pokuta byla jediným možným trestem, který dnes mohl vyměřit.

I když její výše není z pohledu Trumpa podle AP až tak vysoká a nestačila by ani na koupi apartmánu v jeho newyorském věžáku Trump Tower, bude trest kazit pověst miliardáře jako chytrého a úspěšného podnikatele při jeho snaze podruhé dobýt Bílý dům. Že se o to v roce 2024 znovu pokusí, oznámil Trump v listopadu.

Hlavní postavou soudního případu byl bývalý finanční ředitel The Trump Organization Allen Weisselberg, který se výměnou za dohodu o pětiměsíčním trestu odnětí svobody přiznal, že manipuloval s firemním účetnictvím a v daňovém přiznání zatajil 1,7 milionu dolarů (38 milionů Kč), které obdržel formou firemních benefitů.

Státní zástupcům se podařilo přesvědčit porotu o tom, že Weisselberg se trestné činnosti dopouštěl jménem firmy, která z ní měla prospěch. Weisselberg, který stejně jako další vysoce postavení manažeři těžil z výhod, jakými byla luxusní auta nebo bezplatně poskytnuté byty, u soudu prohlásil, že nikdo z rodiny Donalda Trumpa o jeho nelegálních krocích nevěděl.

To zdůrazňoval i republikánský exprezident, který celý případ označil za hon na čarodějnice, za nímž stojí demokraté. Dnešním verdiktem však právní a soudní tahanice kolem Trumpa nekončí; bývalý prezident dál čelí podezření z nelegálního přechovávání tajných dokumentů, z manipulace s hodnotou majetku nebo z pomluvy.