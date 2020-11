Trumpovi stoupenci dál protestují, někteří z Bidenových už slaví

Washington - Někteří už začínali slavit v ulicích, jiní protestovali u center na sčítání hlasů, zatímco další zkrátka čekali na ohlášení vítěze. Při pokračování nezvykle dlouhého čekání na jméno nového prezidenta Američané dávali najevo různé emoce, uvedla světová média. Opět byly hlášeny manifestace z několika měst včetně Filadelfie, Detroitu a Phoenixu.

I dnes byli u některých budov, kde probíhá sčítání hlasů, k vidění ozbrojení stoupenci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Agentura Reuters informovala o shromáždění několika stovek lidí v Detroitu, z nichž někteří neskrývali své zbraně. Dav údajně skandoval "Vyhráli jsme!".

Podobné scény byly hlášeny od volebního centra ve Phoenixu, kde se rozhoduje o vyústění voleb ve státě Arizona. Dav Trumpových voličů se tam dnes ráno shromáždil znovu poté, co ve čtvrtek večer na stejném místě vypukly drobné šarvátky mezi lidmi z prezidentova tábora a stoupenci kandidáta Demokratické strany Joea Bidena.

Účastníci protestů u sčítacích hal dávají najevo, že věří Trumpovým nepodloženým tvrzením o masivních volebních podvodech. "Měli jste spoustu falešných hlasů, které byly započítány," řekl v Detroitu 69letý Gary Smith. "Budeme pokračovat v žalobách, protestech, kdo ví, možná v občanské neposlušnosti," dodal.

Zatím se v této souvislosti neobjevily závažnější bezpečnostní incidenty, volební úředníci z některých států ale podle agentury AP dávali najevo obavy o své bezpečí. Ve Filadelfii byli ve čtvrtek u areálu, kde se sčítají hlasy, zatčeni dva ozbrojení muži poté, co na ně místní policii upozornil americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Zatímco Trumpovi stoupenci za vývoje nepříznivého pro prezidenta protestovali proti údajné "krádeži" voleb, mezi Bidenovými voliči, kteří se dnes shromáždili ve Filadelfii, panovala úplně jiná nálada. Kandidát demokratů se předtím v Pensylvánii ujal vedení v průběžných výsledcích a udělal další krok směrem do Bílého domu, jeho podporovatelé tak zahájili oslavy s hudbou a tancem.

Přišel i 37letý učitel Sean Truppo, který prý po zprávě o zvratu ve prospěch Bidena zapálil ohňostroje a následně vyrazil na manifestaci i se svou čtyřletou dcerou. "Moje dcera se narodila za Trumpa a chtěl jsem, aby byla svědkem Trumpova konce," řekl Reuters.

Ačkoli byl Biden během třetího dne sčítání hlasů ve výrazně lepší pozici než Trump, o konečném vyústění prezidentské volby stále jasno nebylo. Například Rachael Lindemannová z Wisconsinu, která dala svůj hlas Bidenovi, měla oslavy stále za předčasné a společně se svým manželem napjatě sledovala nejnovější zprávy.

"Nebudu křičet hop, dokud jsme nepřeskočili," řekla deníku The New York Times. "Vím, že (Trump) bude trucovat jako malé děcko a že udělá co největší nepořádek. Ještě prezidenta nemáme," dodala.